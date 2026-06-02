Le Kazakhstan affirme que la panne survenue la semaine dernière au gisement pétrolier de Tengiz a été causée par un transformateur défectueux, rapporte Ifax

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Une panne survenue la semaine dernière au plus grand gisement pétrolier du Kazakhstan, Tengiz, a été causée par un dysfonctionnement d'un transformateur, a rapporté mardi l'agence de presse russe Interfax, citant le ministère kazakh des Situations d'urgence.

Le Kazakhstan a déclaré lundi avoir rétabli sa production de pétrole à 290 000 tonnes par jour après les pertes de production enregistrées précédemment à Tengiz.