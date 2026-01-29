 Aller au contenu principal
Le Kazakhstan affirme que Chevron promet que Tengiz sera exploité de manière fiable et sûre
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 07:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le contexte)

Le Kazakhstan a déclaré jeudi que la major pétrolière américaine Chevron CVX.N avait assuré au gouvernement qu'elle prendrait des mesures pour garantir un fonctionnement fiable et sûr des installations du champ pétrolifère de Tengiz.

Le Kazakhstan a déclaré mercredi qu'il redémarrait par étapes l'immense champ pétrolier de Tengiz, afin d'atteindre la pleine production dans une semaine, après que trois incendies électriques inexpliqués au début du mois lui ont fait perdre 7,2 millions de barils de pétrole.

Le secteur pétrolier du Kazakhstan, qui représente environ 2 % de l'offre mondiale quotidienne, a subi une série de revers ces derniers mois, la panne de Tengiz étant aggravée par les retombées des frappes de drones sur le Caspian Pipeline Consortium, qui achemine l'essentiel des exportations pétrolières kazakhes via la Russie.

Lors d'une réunion avec Derek Magness, directeur général de l'unité commerciale Eurasia de Chevron, le premier vice-premier ministre du Kazakhstan, Roman Sklyar, a exprimé son inquiétude quant aux incidents survenus sur le champ de Tengiz, qui ont entraîné un arrêt temporaire de la production, a déclaré le gouvernement.

"La direction de Chevron a fourni des informations sur les mesures prises pour éliminer les conséquences des incidents et augmenter progressivement la production de pétrole", a-t-il déclaré.

"La direction de Chevron a également assuré qu'elle prendrait des mesures spécifiques pour éviter des situations similaires à l'avenir et garantir un fonctionnement fiable et sûr des installations", a-t-il ajouté.

Tengiz est exploité par Tengizchevroil, une coentreprise entre Chevron, Exxon Mobil XOM.N , KazMunayGas KMGZ.KZ et Lukoil LKOH.MM . Chevron en détient 50 %, Exxon Mobil 25 %, KazMunayGas (Kazakhstan) 20 % et Lukoil (Russie) 5 %.

Lundi, le Premier ministre du Kazakhstan, Olzhas Bektenov, a rencontré Exxon Mobil, exhortant la société énergétique américaine à accélérer les travaux pour faire face à la panne de Tengiz et éviter que des incidents similaires ne se reproduisent à l'avenir.

