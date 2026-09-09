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Le Kazakhstan affirme qu'il compte poursuivre l'exploitant pétrolier de Kashagan malgré son recours en appel
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 14:42
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le NCOC conteste les allégations environnementales

* Le gouvernement a réclamé une amende de près de 5 milliards de dollars

* Une menace de poursuites pénales avait été signalée en juillet

* Ce différend soulève des inquiétudes quant au nationalisme en matière de ressources

(Ajout de détails et de contexte)

Le ministère de la Justice du Kazakhstan a déclaré mercredi que les mesures coercitives à l'encontre de l'exploitant du gisement pétrolier offshore de Kashagan avaient été temporairement suspendues en raison d'un recours formé par ce dernier, mais qu'il avait toujours l'intention de poursuivre l'affaire.

Le ministère a indiqué dans un communiqué que l'exécution serait suspendue le temps qu'un tribunal examine le recours formé par la North Caspian Operating Company (NCOC). Il a toutefois précisé qu'il continuerait à poursuivre l'affaire, dans laquelle le gouvernement a condamné la NCOC à payer une amende s'élevant à près de 5 milliards de dollars.

"Les démarches visant à recouvrer des fonds auprès de la NCOC au profit de l’État se poursuivront conformément à la loi", indique le communiqué.

La NCOC, une coentreprise regroupant Shell SHEL.L , TotalEnergies TTEF.PA , ExxonMobil XOM.N et la société chinoise CNPC, est enlisée dans un long bras de fer juridique avec le gouvernement kazakh, qui l’accuse d’infractions environnementales liées au stockage de soufre et lui a ordonné de payer cette amende.

L’agence de presse russe Interfax a rapporté mardi que le Kazakhstan avait suspendu les mesures coercitives à l’encontre de la NCOC, en citant une base de données du ministère de la Justice.

En juillet, Reuters avait rapporté que le Kazakhstan avait averti le directeur de la NCOC qu’il s’exposait à des poursuites pénales si l’amende n’était pas payée.

La NCOC, qui a nié les infractions environnementales et contesté l'amende, n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat.

Le Kazakhstan produit environ 2 % de l’approvisionnement quotidien mondial en pétrole.

Des détracteurs et certaines grandes compagnies pétrolières internationales ont accusé le Kazakhstan de chercher à renforcer son contrôle sur son industrie pétrolière par le biais d’un "nationalisme des ressources", une accusation qu’Astana rejette.

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