Le jury déclare Elon Musk responsable envers les actionnaires de Twitter pour le rachat de 44 milliards de dollars, selon des documents judiciaires

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20 mars - un jury américain déclare Elon Musk responsable envers les actionnaires de Twitter dans le cadre d'un procès pour fraude en matière de valeurs mobilières lié au rachat de la société pour 44 milliards de dollars, selon les dossiers du tribunal

Le jury déclare que Musk a escroqué les actionnaires de Twitter en faisant deux déclarations sur la prévalence des robots sur la plateforme de Twitter