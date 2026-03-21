Le jury déclare Elon Musk responsable envers les actionnaires de Twitter pour le rachat de 44 milliards de dollars, selon des documents judiciaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
20 mars - un jury américain déclare Elon Musk responsable envers les actionnaires de Twitter dans le cadre d'un procès pour fraude en matière de valeurs mobilières lié au rachat de la société pour 44 milliards de dollars, selon les dossiers du tribunal
Le jury déclare que Musk a escroqué les actionnaires de Twitter en faisant deux déclarations sur la prévalence des robots sur la plateforme de Twitter
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