Le jury a rendu son verdict dans le procès opposant Elon Musk à OpenAI, a déclaré le juge

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Un jury fédéral a rendu son verdict dans le procès intenté par Elon Musk contre OpenAI et son directeur général, Sam Altman, a déclaré lundi le juge chargé de l'affaire.
Le verdict devrait être rendu public sous peu.
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