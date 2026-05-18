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Le jury a rendu son verdict dans le procès opposant Elon Musk à OpenAI, a déclaré le juge
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 19:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un jury fédéral a rendu son verdict dans le procès intenté par Elon Musk contre OpenAI et son directeur général, Sam Altman, a déclaré lundi le juge chargé de l'affaire.

Le verdict devrait être rendu public sous peu.

Elon Musk
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