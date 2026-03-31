Le Japon va se coordonner avec l'Indonésie sur l'énergie

par Tim Kelly et Stanley Widianto

- Le Japon et l'Indonésie sont convenus mardi de renforcer leur coordination en matière de sécurité énergétique alors que la guerre au Moyen-Orient amenuise les réserves de gaz et de pétrole dont dépend l'Asie.

"Eu égard à la situation en Iran, l'importance stratégique des ressources et la sécurité énergétique sont de nouveau reconnus mondialement", a déclaré la Première ministre japonaise

Sanae Takaichi à l'issue d'une réunion à Tokyo avec le président indonésien Prabowo Subianto.

"L'Indonésie est une nation importante, riche en ressources", a-t-elle ajouté.

Cette rencontre intervient dans un contexte d'inquiétudes croissantes quant aux répercussions du conflit au Moyen-Orient et du blocage du détroit d'Ormuz sur l'approvisionnement en gaz et pétrole.

L'Indonésie est le premier exportateur au monde de charbon thermique destiné à la production d'électricité, assurant la moitié des exportations mondiales. Djakarta est également un exportateur important de gaz liquéfié naturel, dont environ un quart des exportations est destiné à Tokyo.

La Première ministre japonaise devait également recevoir mercredi le président français Emmanuel Macron, qui entame mardi une tournée au Japon et en Corée du Sud. La situation au Moyen-Orient et ses conséquences sur l'approvisionnement en hydrocarbures et le commerce mondial seront également abordées par les deux dirigeants.

(Version française Zhifan Liu, édité par Sophie Louet)