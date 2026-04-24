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Le Japon met en place un groupe de travail sur la finance face aux craintes liées à la sécurité de l'IA
information fournie par Reuters 24/04/2026 à 07:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Makiko Yamazaki

Le Japon va mettre en place un groupe de travail pour traiter les risques de cybersécurité dans son système financier suite aux inquiétudes concernant les vulnérabilités potentielles liées au modèle d'IA Mythos d'Anthropic, a déclaré vendredi la ministre des Finances Satsuki Katayama.

La décision a été prise lors d'une réunion impliquant l'Agence des services financiers, la Banque du Japon, l'Office national de la cybersécurité, les trois principales banques du pays et le Japan Exchange Group 8697.T , a déclaré Katayama à la presse.

"J'ai dit à la réunion qu'il s'agissait d'une crise déjà à portée de main, et des préoccupations similaires ont également été exprimées par l'industrie financière", a-t-elle déclaré.

Les inquiétudes se sont intensifiées après qu'Anthropic a déclaré qu'un aperçu de Mythos avait révélé des "milliers" de vulnérabilités majeures dans tous les principaux systèmes d'exploitation et navigateurs web, suscitant des craintes quant à la résilience de la sécurité traditionnelle des logiciels.

Les experts avertissent que le modèle peut identifier et exploiter des vulnérabilités inconnues auparavant plus rapidement que les entreprises ne peuvent les réparer, ce qui accélère les cyberattaques dans des secteurs tels que la banque qui reposent sur des technologies complexes, interconnectées et souvent vieilles de plusieurs dizaines d'années.

Les régulateurs d'autres pays d'Asie , d'Europe et des États-Unis ont averti les banques qu'elles devaient revoir leurs défenses et leur état de préparation. À ce jour, aucune infraction liée au modèle n'a été signalée.

Selon Katayama, le niveau élevé d'interconnexion du système financier et ses opérations en temps réel signifient que les problèmes peuvent se propager plus rapidement que dans d'autres secteurs.

"C'est pourquoi une cyberattaque peut immédiatement entraîner des perturbations sur les marchés et saper la confiance."

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