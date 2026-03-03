Le groupe soutenu par BlackRock cherche à conclure l'accord sur les ports de CK Hutchison sans les actifs du Panama, selon le FT

Un consortium soutenu par BlackRock s'efforce de compléter son acquisition des activités portuaires mondiales de CK Hutchison 0001.HK sans deux terminaux au Panama, après que les autorités aient saisi les actifs, a rapporté le Financial Times mardi.

La société de transport maritime italo-suisse Mediterranean Shipping Company (MSC) et le gestionnaire d'actifs coté aux Etats-Unis seraient enpourparlers avec CK Hutchison pouracheter environ 41 ports en Europe, en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient, a ajouté le rapport, citant des personnes familières avec les négociations.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport. BlackRock, MSC et CK Hutchison n'ont pas répondu à la demande de commentaire de Reuters.

En janvier, le tribunal suprême du Panama a jugé inconstitutionnelle la concession des terminaux du canal de Panama appartenant à Hutchison, ce qui a incité les autorités à prendre le contrôle des actifs le mois dernier.

L'unité Panama Ports Company de Hutchison a depuis lancé une

procédure d'arbitrage international contre le pays d'Amérique centrale.

Le conglomérat coté à Hong Kong cherche à vendre ses activités portuaires non chinoises, qui comprennent 43 terminaux dans 23 pays.

Les deux ports du canal de Panama sont au cœur de l'opérationde 23 milliards de dollars annoncée l'année dernière, dans le cadre de laquelle BlackRock aurait pris le contrôle des actifs panaméens et MSC l'essentiel du portefeuille restant.