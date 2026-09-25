Le groupe People abandonne son projet de rachat de MGM Resorts, prêt à des "options alternatives"

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ETHAN MILLER )

Le groupe de médias People Incorporated a abandonné son projet de rachat du groupe d'hôtels et de casinos américain MGM Resorts International, se disant ouvert à des options "alternatives" stratégiques.

Dans une déclaration publiée jeudi matin auprès du gendarme américain de la Bourse (SEC), le président de People Inc., Barry Diller, explique que les dirigeants "n'ont pas senti que l'émulsion prenait forme comme [ils n'avaient] espéré". "Nous avons décidé de ne pas retirer la société de la cote à ce stade", précise-t-il.

"Il y a de nombreux ingrédients qui sont intégrés dans une telle proposition tout au long du processus", a-t-il expliqué, assurant néanmoins que la conviction de People Inc. (ex-IAC/Interactive Corp) concernant l'avenir de MGM Resorts restait "intacte".

Le groupe d'hôtels et de casinos avait fait savoir le 1er juin avoir reçu une offre de People Inc. qui souhaitait acquérir la totalité des titres de MGM Resorts qu'il ne possédait pas encore, au prix unitaire de 48,30 dollars soit une prime de 24% par rapport à la moyenne des trente jours précédents son offre.

Elle valorisait MGM Resorts à 12,36 milliards de dollars. A fin mars, sa dette s'élevait à 6,4 milliards de dollars.

People Inc. comptait contrôler, au final, "un peu plus de 50,1% du capital", soit la majorité.

D'après une déclaration à la SEC datée du 3 avril 2026, People Inc. détenait alors 66.822.350 actions de MGM Resorts, soit 26,1% du capital.

Barry Diller a précisé que son groupe détenait actuellement 66,8 millions d'actions, soit "environ 27%" du capital, et avait "toute confiance envers à la fois les dirigeants et les perspectives de l'entreprise".

Selon le milliardaire, People Inc. "reste ouvert et intéressé par la possibilité d'une transaction stratégique avec MGM Resorts et a hâte d'explorer une gamme d'alternatives".

Faisant référence à des personnes proches du dossier, le Wall Street Journal a fait état jeudi soir d'un retournement inattendu de la situation.

Rebondissement

"MGM Resorts est en discussions pour faire une offre de rachat de People Incorporated", a écrit le quotidien financier sur son site, précisant qu'elle pourrait être déposée "dans les prochains jours".

Dans les échanges électroniques après la clôture de la Bourse de New York, l'action du groupe de Barry Diller s'envolait de 8,96% (-0,11% à la fermeture) tandis que celle de MGM Resorts prenait 0,06% (-10,99% à la fermeture).

La capitalisation boursière de People Inc. ressortait, à la clôture, à 2,67 milliards de dollars et celle de MGM Resorts à 8,62 milliards.

Propriétaire d'une dizaine d'hôtels-casinos de Las Vegas (Nevada) — Bellagio, Aria, New York New York, Luxor, Mandalay Bay, MGM Grand, etc — ainsi qu'en Asie, MGM avait indiqué en juin "ne pouvoir fournir aucune assurance qu'une telle proposition ou une quelconque future offre aboutirait à un accord ou à une transaction", sans donner non plus de précision concernant un éventuel calendrier.

Dans un communiqué distinct, M. Diller avait expliqué avoir "commencé à investir dans MGM il y a près de six ans parce que cela représentait une sorte d'industrie rare: avec de vrais actifs que l'intelligence artificielle ne peut imiter ou remplacer facilement, et avec des opportunités de croissance numériques exceptionnelles".

People Inc. possède le magazine spécialisé dans l'actualité des célébrités People, ainsi que des revues de loisirs comme Food&Wine, Southern Living, Parents, InStyle. Il est aussi, entre autres, actionnaire de l'application de location de véhicules entre particuliers Turo et le média d'information The Daily Beast.

Ben Chaiken, analyste de Mizuho, a estimé dans une note que l'abandon par People Inc. de son projet "n'était pas très surprenant" car le prix offert "n'allait pas allécher le conseil d'administration de MGM" et People Inc. "ne semblait pas disposé" à l'augmenter.

Selon lui, la proposition présentait une "valorisation intrinsèque peu enthousiasmante" surtout dans un contexte d'expansion, notamment au Japon, de MGM.