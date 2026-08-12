Le groupe Nebius en pleine croissance affiche un chiffre d'affaires en hausse au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** Le titre de la société de cloud IA Nebius Group

NBIS.O progresse de 14,4% à 221,00 dollars en pré-ouverture

** NBIS annonce que son chiffre d'affaires du deuxième trimestre a bondi de 454% en glissement annuel pour atteindre 582 millions de dollars, dépassant ainsi les estimations moyennes des analystes, qui s'élevaient à 572,75 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** “Nous avons conclu nos plus gros contrats dans le domaine du cloud IA à nos meilleures conditions à ce jour, à des prix qui marquent un tournant décisif dans la rentabilité de notre activité” - Arkady Volozh, directeur général

** À la clôture d'hier, le titre avait plus que doublé depuis le début de l'année