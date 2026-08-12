 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le groupe Nebius en pleine croissance affiche un chiffre d'affaires en hausse au deuxième trimestre
information fournie par Reuters 12/08/2026 à 13:48
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** Le titre de la société de cloud IA Nebius Group

NBIS.O progresse de 14,4% à 221,00 dollars en pré-ouverture

** NBIS annonce que son chiffre d'affaires du deuxième trimestre a bondi de 454% en glissement annuel pour atteindre 582 millions de dollars, dépassant ainsi les estimations moyennes des analystes, qui s'élevaient à 572,75 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** “Nous avons conclu nos plus gros contrats dans le domaine du cloud IA à nos meilleures conditions à ce jour, à des prix qui marquent un tournant décisif dans la rentabilité de notre activité” - Arkady Volozh, directeur général

** À la clôture d'hier, le titre avait plus que doublé depuis le début de l'année

Valeurs associées

NEBIUS GROUP RG-A
236,0650 USD NASDAQ +22,17%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,694 +16,44%
INNATE PHARMA
2,17 +14,21%
CAC 40
8 668,38 -0,53%
SOITEC
131,1 +7,33%
Pétrole Brent
88,85 -0,50%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank