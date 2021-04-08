Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
6 173.11
+0.12%
  2. Aide
    2. Espace Client
    3. Connexion
  2. Aide
    2. Espace Client
    3. Connexion
Espace Membre Boursorama

Erreur d'authentification

Votre compte a été clôturé.

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.

Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant : Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email, contactez-nous

Un email de confirmation vient de vous être adressé.

  • 8 caractères minimum

  • 1 majuscule

  • 1 minuscule

  • 1 chiffre

  • 1 caractère spécial

  • Différent de votre pseudo

  • Les deux mots de passe sont identiques

Mot de passe oublié ?

Bénéficiez gratuitement de fonctionnalités et de services additionnels. Devenez membre

Identifiant/Mot de passe oublié
Si vous êtes Membre de la Communauté Boursorama, veuillez indiquer l'adresse email que vous avez fournie lors de votre enregistrement pour recevoir votre identifiant et/ou ré-initialiser votre mot de passe :

Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre

Fermer

CAC 40
6 173.11
+0.12%
Indices
 
Chiffres-clés
 
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le groupe Michelin vise un ROCE 2030 supérieur à +10,5%
Reuters08/04/2021 à 15:59

8 avril (Reuters) - COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA MICP.PA :

* AMBITIONS 2030: CRÉATION DE VALEUR AVEC UN ROCE SUPÉRIEUR À +10,5% AU NIVEAU DU GROUPE

* AMBITIONS 2030: AMÉLIORATION IMPORTANTE DES MARGES SUR LES PNEUS

* AMBITIONS 2030: VENTES SOLIDES À +5% CAGR À PARTIR DE 2023 JUSQU'À 2030

* AMBITIONS 2030: NOUVELLES VOIES DE CROISSANCE QUI COMPTERONT ENTRE ENVIRON 20% ET 30% DES VENTES D'ICI 2030

* PLAN D'ÉCONOMIE PNEUS 2023: ENVIRON 300 MLNS DE GAINS NETS CUMULÉS PAR RAPPORT À 2019, EN PARTIE RÉINVESTIS DANS LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS HORS PNEUMATIQUES

* PLAN 2020-2023: RÉDUIRE LE CAPEX SUR LES ACTIVITÉS DE BASE VERS LE NIVEAU DE DÉPRÉCIATION

* PLAN 2020-2023: PERMETTRE UNE CROISSANCE DU CAPEX DANS LES BUSINESSES DE SPÉCIALITÉS

* PLAN 2020-2023: DÉVELOPPER DE NOUVELLES VOIES DE CROISSANCE: SOLUTIONS DE GESTION DE FLOTTE ET MATÉRIEL HIGH-TECH

* AUGMENTATION DU RATIO DE RÉPARTITION DE DIVIDENDE À 50% PAR AN À PARTIR DE 2021

* PLAN 2020-2023: ACCÉLÉRER UN PLAN DE DIGITALISATION COMPLET

* PLAN 2020-2023: INVESTIR DANS UN TAUX DE MATÉRIAUX DURABLES ET DES OPÉRATIONS À FAIBLE ÉMISSION CARBONE

* PLAN 2020-2023: ENVIRON EUR 6.3 MDS DE FCF CUMULÉ STRUCTUREL SUR 4 ANS

* CIBLE LA NEUTRALITÉ CARBONE D'ICI 2050 (MANUFACTURE ET ÉNERGIE)

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur MICP.PA

(Gdansk Newsroom)

Résultats d'entreprise
Dividendes

Valeurs associées

MICHELIN
Euronext Paris -0.52%
© 2021 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement

Signaler le commentaire

Fermer

Mes listes

Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste

valeur

dernier

var.
BoursoramaBanque_BLANC
Pages les plus populaires
Contacts
L'offre Boursorama Banque
Liens utiles

Les Risques en Bourse

Fermer

Vous avez accepté la pose de traceurs

Fermer

Vous avez refusé la pose de traceurs

Fermer