Le groupe Michelin vise un ROCE 2030 supérieur à +10,5%
Reuters•08/04/2021 à 15:59
8 avril (Reuters) - COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA MICP.PA :
* AMBITIONS 2030: CRÉATION DE VALEUR AVEC UN ROCE SUPÉRIEUR À +10,5% AU NIVEAU DU GROUPE
* AMBITIONS 2030: AMÉLIORATION IMPORTANTE DES MARGES SUR LES PNEUS
* AMBITIONS 2030: VENTES SOLIDES À +5% CAGR À PARTIR DE 2023 JUSQU'À 2030
* AMBITIONS 2030: NOUVELLES VOIES DE CROISSANCE QUI COMPTERONT ENTRE ENVIRON 20% ET 30% DES VENTES D'ICI 2030
* PLAN D'ÉCONOMIE PNEUS 2023: ENVIRON 300 MLNS DE GAINS NETS CUMULÉS PAR RAPPORT À 2019, EN PARTIE RÉINVESTIS DANS LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS HORS PNEUMATIQUES
* PLAN 2020-2023: RÉDUIRE LE CAPEX SUR LES ACTIVITÉS DE BASE VERS LE NIVEAU DE DÉPRÉCIATION
* PLAN 2020-2023: PERMETTRE UNE CROISSANCE DU CAPEX DANS LES BUSINESSES DE SPÉCIALITÉS
* PLAN 2020-2023: DÉVELOPPER DE NOUVELLES VOIES DE CROISSANCE: SOLUTIONS DE GESTION DE FLOTTE ET MATÉRIEL HIGH-TECH
* AUGMENTATION DU RATIO DE RÉPARTITION DE DIVIDENDE À 50% PAR AN À PARTIR DE 2021
* PLAN 2020-2023: ACCÉLÉRER UN PLAN DE DIGITALISATION COMPLET
* PLAN 2020-2023: INVESTIR DANS UN TAUX DE MATÉRIAUX DURABLES ET DES OPÉRATIONS À FAIBLE ÉMISSION CARBONE
* PLAN 2020-2023: ENVIRON EUR 6.3 MDS DE FCF CUMULÉ STRUCTUREL SUR 4 ANS
* CIBLE LA NEUTRALITÉ CARBONE D'ICI 2050 (MANUFACTURE ET ÉNERGIE)
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur MICP.PA
(Gdansk Newsroom)
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