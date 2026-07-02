Le groupe M6 se désengage du réseau d'agences Stéphane Plaza Immobilier

L'ancien animateur de M6 Stéphane Plaza lors de son procès en première instance à Paris, le 18 février 2025 ( AFP / ALAIN JOCARD )

Le groupe M6 a annoncé jeudi que, d'ici la fin du mois de juillet, il ne serait plus actionnaire du réseau d'agences Stéphane Plaza Immobilier, qui sera alors détenu entièrement par l'agent immobilier et ancien animateur de télévision Stéphane Plaza, jugé en appel pour violences conjugales.

Dans un communiqué transmis à l'AFP, les actionnaires de la société de franchise annoncent "séparer les réseaux Stéphane Plaza Immobilier et Sixième Avenue en deux sociétés indépendantes, avec des gouvernances et des actionnariats distincts".

La marque immobilière Sixième Avenue avait été créée après la condamnation en première instance, en février 2025, de l'ancien animateur vedette de M6 à un an de prison avec sursis pour des violences physiques et psychologiques commises entre 2018 et 2022 sur l'une de ses anciennes compagnes.

Le procès en appel de Stéphane Plaza s'est achevé mercredi et la décision sera rendue le 18 septembre. Une peine plus clémente de six mois de prison avec sursis a été requise à son encontre devant la cour d'appel de Paris.

Le groupe "M6 renforcera sa position dans Sixième Avenue, dont il détiendra 68% aux côtés des deux cofondateurs historiques", dont Stéphane Plaza ne fait plus partie.

"Cette séparation est une étape de clarification importante", affirme Henri de Fontaines, membre du directoire du Groupe M6, cité dans le communiqué.

"Stéphane Plaza Immobilier poursuivra son activité au sein d'une nouvelle société, avec Stéphane Plaza à sa tête", qui sera le seul actionnaire.

Le réseau d'agences Sixième Avenue sera lui dirigé par Gilles Charron, son président actuel.

L'image et la marque de l'animateur, propulsé en 2006 à la tête de l'émission "Recherche appartement ou maison" ou encore "Chasseurs d'appart" (2015), ont été durablement ternies depuis sa condamnation.