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Le groupe italien Mundys renforce sa participation dans Getlink (Eurotunnel)
information fournie par Boursorama avec AFP 31/03/2026 à 10:14

( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

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Le groupe italien Mundys a annoncé mardi qu'il renforçait sa participation au capital de l'exploitant d'Eurotunnel, Getlink , pour en détenir 19% et a précisé qu'il pourrait encore accroître ses parts, sans toutefois vouloir prendre le contrôle.

Mundys est le deuxième actionnaire de Getlink dont il possèdait jusqu'à présent 15%.

"Une première acquisition de 3,5% du capital social de Getlink est prévue, Mundys ayant la possibilité d'acquérir jusqu'à 6,0% supplémentaires sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires requises, attendue d'ici avril 2026", écrit l'investisseur autoroutier et aéroportuaire dans un communiqué.

"Suite à cette acquisition de 3,5% des actions de Getlink, Mundys détiendra 19,0% du capital social et jusqu'à 24,9% des droits de vote, confirmant ainsi sa position parmi les principaux actionnaires de la société", ajoute le groupe.

"Mundys pourrait accroître sa participation en fonction des conditions de marché et n'a aucune intention de prendre le contrôle de Getlink ni de demander la nomination de nouveaux membres au conseil d'administration", assure toutefois le groupe.

Selon Mundys, cette acquisition est dans la lignée de sa stratégie "visant à renforcer ses investissements en France" où il est également l'actionnaire principal des aéroports de Nice et de Cannes.

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