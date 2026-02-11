Le groupe Frontier augmente après avoir prévu un bénéfice potentiel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 février - ** Les actions de la société mère de Frontier Airlines, Frontier Group ULCC.O , augmentent de 6 % à 6,32 $ dans les premiers échanges

** La société mise sur un contrôle plus strict des coûts pour soutenir sa stratégie et renforcer ses perspectives

** Sur une base ajustée par action, elle s'attend à une perte de 40 cents à un bénéfice de 50 cents pour l'année

** Prévoit une perte de 26 cents à 44 cents par action pour le premier trimestre

** Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'élève à 997 millions de dollars, ce qui est supérieur aux estimations de Wall Street (973,56 millions de dollars), selon les données compilées par LSEG

** La société annonce un bénéfice ajusté de 23 cents par action, contre des estimations de 12 cents

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté de 26,5 % depuis le début de l'année