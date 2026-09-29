Le groupe des femmes démocrates de la Chambre des représentants des États-Unis interpelle le secrétaire à la Santé au sujet de la pénurie de patchs à l'œstrogène

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* Le groupe parlementaire demande un calendrier pour la stabilisation de la situation et souhaite savoir si la FDA pourrait ajouter les patchs à sa base de données sur les pénuries

* La députée Hoyle estime que cette rupture d’approvisionnement reflète une négligence plus générale envers la santé des femmes

* Les législateurs affirment que la notification adressée à la FDA en juillet n’a donné lieu à aucune mesure concrète

par Sriparna Roy

Le groupe parlementaire des femmes démocrates de la Chambre des représentants des États-Unis a demandé au secrétaire à la Santé, Robert F. Kennedy Jr., de remédier à la pénurie de patchs à l’œstrogène afin de garantir un approvisionnement stable de ce traitement hormonal largement utilisé, selon une copie de la lettre consultée par Reuters.

La lettre de ce groupe, composé de 96 membres, adressée lundi soir à M. Kennedy et au commissaire par intérim de la FDA, Kyle Diamantas, demande des précisions sur cette rupture d’approvisionnement prolongée, un calendrier de retour à la normale, et invite l’agence à envisager d’ajouter ces patchs à sa liste de médicaments et de traitements en pénurie.

Reuters a rapporté que les femmes ont rencontré des difficultés pour se procurer ces patchs et ont été contraintes, dans de nombreux cas, de réduire ou de modifier leur dosage d’œstrogènes, ou encore de changer de marque ou de type de traitement.

Les patchs transdermiques à base d’estradiol, qui libèrent des œstrogènes directement dans la circulation sanguine, sont utilisés pour soulager les symptômes de la ménopause tels que les sautes d’humeur, les bouffées de chaleur et les troubles du sommeil.

La députée Debbie Dingell, du Michigan, et sept autres membres du Congrès ont adressé une lettre à M. Diamantas en juillet au sujet de cette pénurie.

Aucune mesure significative n'a été prise, ont déclaré les parlementaires dans la lettre envoyée lundi.

“Cela soulève une nouvelle fois la question de la priorité accordée à la santé des femmes au sein du système de santé américain”, a déclaré à Reuters la députée Val Hoyle, de l’Oregon, estimant que cette question ne bénéficiait pas d’une attention suffisante.

Au début du mois, la FDA a déclaré qu’elle travaillait avec les six fabricants afin d’augmenter l’approvisionnement en patchs.

Mme Hoyle a déclaré qu’elle souhaiterait que les responsables de la santé répondent à leurs préoccupations avant la reprise des travaux du Congrès le 9 novembre, après les élections de mi-mandat qui détermineront quel parti contrôlera la Chambre des représentants et le Sénat américains.

“Si nous n’obtenons pas de réponse, nous élaborerons un plan pour nous assurer de mettre ce problème en avant par tous les moyens nécessaires afin d’obtenir une réponse”, a déclaré Mme Hoyle.

Les législateurs ont demandé des précisions sur les goulots d’étranglement au niveau de la fabrication ou de la chaîne d’approvisionnement qui pèsent sur l’offre, des données sur les marques et les dosages spécifiques qui restent les plus touchés, ainsi que des informations permettant de savoir si la FDA envisage de faire appel à d’autres fabricants pour contribuer à combler le déficit d’approvisionnement.