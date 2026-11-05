Le groupe de transport maritime de conteneurs Maersk revoit une nouvelle fois ses prévisions à la hausse

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Le groupe maritime danois Maersk MAERSKb.CO a revu à la hausse jeudi ses prévisions de bénéfices pour 2026, pour la troisième fois cette année.