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Le domicile d'un policier incendié dans le Gers
information fournie par AFP 08/11/2026 à 13:10

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Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez lors d'une conférence de presse à Paris, le 6 novembre 2026 ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez lors d'une conférence de presse à Paris, le 6 novembre 2026 ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Le domicile d'un policier d'Auch a été incendié samedi, selon le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, pour qui cet agent a été visé en raison de sa profession.

"Tout laisse à penser que cet acte criminel intolérable a été commis en raison de la profession de ce policier", a écrit M. Nuñez sur X samedi soir.

Selon une source policière, la maison, occupée par un policier du commissariat d'Auch, a été entièrement incendiée samedi peu après 6H00, sans faire de victime.

L'origine criminelle est privilégiée, selon cette même source. D'après les premiers éléments de l'enquête, une fenêtre a été brisée avec un parpaing, qui a été retrouvé à l'intérieur de l'habitation, et un bidon de fuel a été découvert incendié au rez-de-chaussée, a-t-elle détaillé.

"Cet acte démontre une fois de plus la violence inouïe à laquelle sont confrontées trop souvent nos forces de l'ordre alors même qu'elles sont mobilisées chaque jour pour assurer la sécurité de nos concitoyens", a ajouté le ministre, assurant l'agent de son "total soutien".

Le domicile a été placé sous la surveillance de la gendarmerie, selon la source policière.

L'enquête a été confiée conjointement à la circonscription de police nationale (CPN) et au service interdépartemental de la police judiciaire (SIPJ) de la Haute-Garonne.

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1 commentaire

  • 13:20

    On attend (avec beaucoup d'impatience et d'intérêt) la condamnation officielle de cet acte terroriste par tous les partis politiques.

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