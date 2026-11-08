Le domicile d'un policier incendié dans le Gers

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez lors d'une conférence de presse à Paris, le 6 novembre 2026 ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Le domicile d'un policier d'Auch a été incendié samedi, selon le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, pour qui cet agent a été visé en raison de sa profession.

"Tout laisse à penser que cet acte criminel intolérable a été commis en raison de la profession de ce policier", a écrit M. Nuñez sur X samedi soir.

Selon une source policière, la maison, occupée par un policier du commissariat d'Auch, a été entièrement incendiée samedi peu après 6H00, sans faire de victime.

L'origine criminelle est privilégiée, selon cette même source. D'après les premiers éléments de l'enquête, une fenêtre a été brisée avec un parpaing, qui a été retrouvé à l'intérieur de l'habitation, et un bidon de fuel a été découvert incendié au rez-de-chaussée, a-t-elle détaillé.

"Cet acte démontre une fois de plus la violence inouïe à laquelle sont confrontées trop souvent nos forces de l'ordre alors même qu'elles sont mobilisées chaque jour pour assurer la sécurité de nos concitoyens", a ajouté le ministre, assurant l'agent de son "total soutien".

Le domicile a été placé sous la surveillance de la gendarmerie, selon la source policière.

L'enquête a été confiée conjointement à la circonscription de police nationale (CPN) et au service interdépartemental de la police judiciaire (SIPJ) de la Haute-Garonne.