Le groupe de casinos de Las Vegas Caesars évalue les offres de rachat, selon le FT

Caesars Entertainment CZR.O étudie les offres de rachat de plusieurs soumissionnaires potentiels, y compris une offre du milliardaire texan du jeu et de l'hôtellerie Tilman Fertitta, a rapporté le Financial Times jeudi.

Caesars a reçu une offre de Fertitta Entertainment, le groupe à l'origine de la chaîne de casinos Golden Nugget, indique le rapport, citant des personnes familières avec le dossier.

La société envisage également la possibilité d'un rachat par la direction, ajoute le rapport du FT.

Caesars n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters. Reuters n'a pas pu vérifier le rapport de manière indépendante.

Les actions de la société ont clôturé en hausse d'environ 19 % jeudi après l'annonce de la nouvelle.