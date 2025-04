Le groupe d'actionnaires militants pour le climat "Follow This" interrompt sa campagne contre les grandes compagnies pétrolières

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe d'actionnaires activistes pour le climat Follow This a déclaré jeudi qu'un manque d'appétit des investisseurs l'avait forcé à suspendre sa campagne de près de dix ans visant à obtenir des engagements plus forts de la part des principaux producteurs de pétrole et de gaz en matière de réduction des émissions.

Le groupe néerlandais a commencé à déposer des résolutions sur le climat lors des assemblées d'actionnaires en 2016, atteignant les années suivantes un soutien des actionnaires de 80% chez Phillips 66 PSX.N , 60% chez Chevron, environ un tiers chez Exxon XOM.N et Shell SHEL.L et un cinquième chez BP BP.L . Toutefois, la flambée des prix du pétrole et du gaz déclenchée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les rendements inférieurs aux prévisions des investissements dans les énergies renouvelables ont ramené l'attention des actionnaires sur le pétrole et le gaz, qui sont plus rentables. BP, Shell et Equinor EQNR.OL , entre autres, ont revu à la baisse leurs ambitions en matière de transition énergétique au cours des derniers mois.

"Les investisseurs institutionnels sont réticents à utiliser leur droit de vote", a déclaré Mark van Baal, fondateur de Follow This. L'année dernière, Exxon a poursuivi Follow This et Arjuna Capital après qu'ils aient déposé une résolution sur le climat. Un juge a finalement rejeté la plainte, mais seulement après que les défendeurs ont retiré leur résolution et promis de ne pas en présenter une autre similaire ou d'aider d'autres personnes à le faire.

"Il s'agit de réévaluer les stratégies et de s'attaquer à ces obstacles, en cherchant à savoir ce qui empêche d'autres investisseurs de voter, malgré leurs engagements déclarés", a déclaré Mme van Baal.