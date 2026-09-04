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Le groupe colombien Gilinski et Geopark signent un accord pour le développement d'un gisement pétrolier au Venezuela
information fournie par Reuters 04/09/2026 à 21:01
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe colombien Gilinski et Geopark ont signé vendredi un accord visant à développer conjointement le gisement pétrolier de Bare au Venezuela avec la compagnie pétrolière d'État PDVSA, comme l'a montré une cérémonie diffusée à la télévision d'État.

Jaime Gilinski, président du Grupo Gilinski, actionnaire majoritaire de GeoPark, est apparu aux côtés de la présidente par intérim Delcy Rodriguez.

« Geopark dispose de l’expérience technique avérée nécessaire pour augmenter de manière responsable le taux de récupération du gisement de Bare, ainsi que de la solidité financière requise pour prendre en charge l’intégralité des investissements nécessaires à ce projet », a déclaré M. Gilinski. « Cet accord n’est pas simplement une transaction commerciale. C’est une déclaration de confiance commune dans l’avenir du Venezuela, dans son peuple et dans l’immense potentiel de ses ressources naturelles. »

Cet accord d’une durée de 25 ans est le dernier d’une série de signatures conclues par des compagnies pétrolières internationales en vue d’étendre ou de démarrer leurs activités au Venezuela. Ces accords sont distincts d’un accord entre Caracas et Washington récemment dévoilé, qui accorde aux États-Unis l’accès à 17 gisements pétroliers.

Venezuela

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