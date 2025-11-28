Le groupe CME plonge après une panne qui a interrompu les échanges mondiaux

28 novembre - ** Les actions de CME Group CME.O chutent de 0,7 % à 279 $ dans les transactions de pré-marché après qu'une panne ait perturbé les opérations

** La panne a interrompu les échanges sur la populaire plateforme de devises EBS du CME et sur les contrats à terme couvrant les devises, les matières premières, les bons du Trésor et les actions, gelant les principaux indices de référence alors que les courtiers retiraient leurs produits

** Le CME a attribué la panne à un problème de refroidissement dans les centres de données de CyrusOne et a déclaré qu'il s'efforçait de résoudre le problème à court terme

** Le CME indique que les plates-formes BrokerTec des États-Unis et de l'Union européenne sont désormais ouvertes, tandis que les autres marchés restent bloqués

** CyrusOne indique que des ingénieurs sont sur place et que plusieurs refroidisseurs ont été redémarrés à une capacité limitée, avec des entrepreneurs spécialisés qui travaillent pour rétablir le refroidissement complet

** Le support technique s'efforce de résoudre le problème à court terme et informera les clients des détails de la préouverture dès qu'ils seront disponibles", a déclaré le CME dans un communiqué

** CME est le plus grand opérateur boursier au monde en termes de valeur marchande et affirme offrir la plus large gamme de produits de référence, couvrant les taux, les actions, les métaux, l'énergie, les cryptocurrencies et l'agriculture