Le groupe chinois SAIC prolonge sa coentreprise avec GM jusqu'en 2047, selon Yicai

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
SAIC Motor 600104.SS a signé mercredi un accord visant à prolonger son partenariat avec le constructeur automobile américain GM GM.N , a rapporté le média d'État Yicai.
Ce partenariat, conclu pour la première fois en 1997 et devant prendre fin l'année prochaine, sera renouvelé jusqu'en 2047, selon cet article.
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