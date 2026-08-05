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Le groupe chinois SAIC prolonge sa coentreprise avec GM jusqu'en 2047, selon Yicai
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 04:29
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

SAIC Motor 600104.SS a signé mercredi un accord visant à prolonger son partenariat avec le constructeur automobile américain GM GM.N , a rapporté le média d'État Yicai.

Ce partenariat, conclu pour la première fois en 1997 et devant prendre fin l'année prochaine, sera renouvelé jusqu'en 2047, selon cet article.

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