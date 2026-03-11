Le groupe chinois COSCO Shipping suspend ses activités dans le port de Balboa au Panama, selon La Prensa

(La saga des ports du canal de Panama en contexte)

Le groupe chinois COSCO Shipping 601919.SS 1919.HK a suspendu ses activités au port de Balboa, situé à l'entrée du canal de Panama, selon le journal local La Prensa, qui a publié un avis aux clients du conglomérat de transport maritime et de logistique.

Balboa est l'un des deux ports au centre d'une saga d'un an impliquant Washington, Pékin et le gouvernement panaméen. Cette décision fait suite à un arrêt de la Cour suprême du Panama, rendu fin janvier, qui a annulé le contrat d'exploitation du port détenu par une unité de CK Hutchison 0001.HK de Hong Kong.

APM Terminals, une unité de Maersk MAERSKb.CO , a récemment commencé à exploiter temporairement le port pour une période pouvant aller jusqu'à 18 mois.

Dans l'avis aux clients obtenu par La Prensa, COSCO indique que les conteneurs vides doivent être renvoyés au terminal international de Manzanillo ou au terminal à conteneurs de Colon, tous deux situés dans la province de Colon.

Elle n'a pas précisé la raison de la suspension ni indiqué si la mesure était temporaire ou permanente.

COSCO n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

CK Hutchison avait dévoilé un plan en mars 2025 pour vendre 43 ports dans 23 pays, y compris les ports de Balboa et Cristobal près du canal de Panama, à un consortium dirigé par BlackRock BLK.N et la société de transport maritime familiale MSC de l'Italien Gianluigi Aponte.

L'accord s'est rapidement retrouvé mêlé aux tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine, suscitant les louanges de Washington et les critiques de Pékin dans le cadre du différend commercial plus large entre les deux pays et des appels du président américain Donald Trump en faveur d'un plus grand contrôle des États-Unis sur le canal.

Face à la surveillance de Pékin, CK Hutchison a déclaré en juillet qu'il était en pourparlers avec le consortium pour qu'il ajoute un "grand investisseur stratégique" chinois à l'offre. COSCO a été identifié par des sources comme étant l'investisseur.

Mardi, le planificateur d'État chinois a tenu des réunions avec des cadres de Maersk et de Mediterranean Shipping Company (MSC), a indiqué l'agence dans un communiqué, sans préciser l'objet de ces réunions.