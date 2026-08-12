Le groupe Cava en pleine forme grâce à la croissance de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre et à des résultats supérieurs aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
12 août -
** L'action de la chaîne de restaurants Cava Group CAVA.N bondit de près de 10% à 67,09 dollars avant l'ouverture du marché ** La société a réaffirmé mardi ses prévisions annuelles après avoir dépassé les estimations de Wall Street concernant son chiffre d'affaires et son résultat opérationnel du deuxième trimestre, grâce à une forte demande
** Elle prévoit une croissance du chiffre d’affaires des restaurants comparables comprise entre 4,5% et 6,5%, ainsi qu’un Ebitda ajusté compris entre 181 et 191 millions de dollars
** Selon Jefferies, la décision de CAVA de réaffirmer ses prévisions pour l’ensemble de l’année malgré un deuxième trimestre solide témoigne d’une prudence de mise compte tenu des tendances récentes ** Il ajoute que la dynamique sous-jacente reste solide, le nombre de nouveaux restaurants et la fréquentation des clients pouvant ouvrir la voie à des surprises à la hausse ** Sur 29 courtiers, 18 attribuent à l’action la note “acheter” ou supérieure, 10 “conserver” et 1 “vendre” ou inférieure; le cours cible médian est de 95 dollars – données compilées par LSEG
** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse d’environ 3,5% depuis le début de l’année
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