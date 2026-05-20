Le groupe Cava bondit après avoir revu ses prévisions à la hausse en raison d'une forte demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 mai -

** L'action de la chaîne de restaurants Cava Group CAVA.N a progressé de 7 % pour atteindre 83,56 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** La société a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et de bénéfice de base , invoquant une forte demande pour une cuisine méditerranéenne saine et abordable

** Elle prévoit désormais une hausse des ventes à périmètre constant pour l'exercice 2026 comprise entre 4,5 % et 6,5 %, contre une estimation précédente de 3 % à 5 %

** Jefferies indique que la dynamique se poursuit au deuxième trimestre, avec des ventes à périmètre constant supérieures aux prévisions annuelles révisées à la hausse et une forte demande malgré un contexte difficile

** Au moins quatre courtiers ont relevé leurs objectifs de cours après la publication des résultats, selon les données compilées par LSEG

** 16 des 29 sociétés de courtage attribuent à l'action la note "acheter" ou mieux, 13 la note "conserver"; leur objectif de cours médian est de 92 $ - données LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 33 % depuis le début de l'année