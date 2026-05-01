Le groupe australien Woolworths recule ; Citi met en garde contre la persistance des effets de l'inflation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

1er mai - **L'action Woolworths WOW.AX recule de 1,4 % à 33,93 dollars australiens

** Elle a chuté de plus de 9 % sur la semaine, en passe d'enregistrer sa pire semaine depuis fin août 2025

** Les analystes de Citi indiquent que les détaillants australiens sont confrontés à une hausse des coûts liée au carburant, qui se reflète dans les ventes alimentaires de la société en Australie ** Le plus grand distributeur alimentaire australien a averti jeudi que l'Ebit de son activité alimentaire pour l'exercice 2026 ne se situera plus dans la fourchette haute de ses prévisions à un chiffre moyen à élevé

** La société de courtage abaisse son objectif de cours pour WOW à 34,00 dollars australiens par action; maintient sa note "neutre"

** Citi s'attend à ce que Woolworths subisse des répercussions tout au long de l'année, notamment en raison du décalage dans l'application des surcharges contractuelles sur le carburant ** Depuis le début de l'année, WOW affiche une hausse de 16,8 %