Le groupe australien Star Entertainment enregistre de nouveaux départs de cadres : le directeur financier et le directeur de l'exploitation quittent l'entreprise
information fournie par Reuters 29/12/2025 à 00:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Frank Krile, directeur financier de Star Entertainment, quitte ses fonctions avec effet immédiat

*

Jeannie Mok, directrice de l'exploitation, démissionne et quittera l'entreprise en janvier 2026

*

Star va commencer à chercher un nouveau directeur financier

(Ajoute des éléments de contexte dans les paragraphes 3 à 5, des mouvements d'actions dans le paragraphe 8)

L'opérateur de casino australien Star Entertainment SGR.AX a déclaré lundi que son directeur financier, Frank Krile, avait démissionné et quitterait l'entreprise, avec effet immédiat.

La directrice de l'exploitation du groupe, Jeannie Mok, a également démissionné et quittera Star à la fin du mois de janvier 2026, a ajouté la société dans son communiqué.

Cette annonce intervient plus d'une semaine après que l'exploitant du casino a nommé Bruce Mathieson Jr. au poste de directeur général, en remplacement de Steve McCann. Star a confirmé la nomination de Bruce Mathieson Jr. en tant que directeur général lundi.

L'entreprise a également nommé Soo Kim, président du conseil d'administration de la société américaine Bally's BALY.N , comme nouveau président au début du mois.

La famille Mathieson et Bally's sont les principaux actionnaires de Star, avec des participations respectives de 23 % et 38 %, et ont joué un rôle clé dans le financement du sauvetage du groupe de casinos australien, alors qu'il était au bord de la faillite.

"Je tiens à remercier Frank et Jeannie pour leur contribution significative à l'entreprise et en particulier pour l'aide qu'ils nous ont apportée dans la mise en œuvre de notre plan d'assainissement", a déclaré le directeur général Bruce Mathieson Jnr.

Star a déclaré qu'elle allait entamer un processus visant à identifier un nouveau directeur financier pour le groupe.

Les actions de la société ont chuté de 3,9 % à 0,125 dollar australien à 2321 GMT.

