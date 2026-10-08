Le groupe australien Maas plonge après des informations selon lesquelles Firmus envisagerait de modifier son introduction en bourse de 5 milliards de dollars

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(Modification du code de présentation des médias; ajout des commentaires d'analystes aux points 4 et 5 et mise à jour du cours de clôture des actions)

par Kumar Tanishk et Aamir Khalid

Jeudi, l'action MGH.AX du prestataire australien de services de construction Maas Group a plongé de 30 %, enregistrant une chute intrajournalière record, après l'annonce selon laquelle Firmus, une entreprise spécialisée dans l'IA soutenue par Nvidia NVDA.O , envisageait de modifier les conditions de son introduction en bourse très attendue, d'un montant de 5 milliards de dollars.

Le titre a clôturé en baisse de 22,4 % après avoir atteint un plus bas à 4,47 dollars australiens en cours de séance, son plus bas niveau depuis le 6 mai. La société a perdu environ 517 millions de dollars australiens (359,52 millions de dollars) en capitalisation boursière.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Maas détient une participation de 3,2 % dans l’opérateur de centres de données après s’être engagé, début août, à investir 300 millions de dollars australiens supplémentaires sous forme d’actions ordinaires et privilégiées au prix unitaire de 230 dollars australiens

* Maas a déclaré dans un communiqué boursier que les spéculations quant à la tenue ou non de l’introduction en bourse avaient pesé sur le moral des investisseurs, ajoutant qu’elle n’avait pas connaissance d’informations non divulguées qui pourraient expliquer ces fluctuations boursières

* Firmus, qui compte OpenAI parmi ses principaux clients, prépare ce qui serait la deuxième plus grande d’introduction en bourse jamais enregistrée en Australie. Selon des informations parues en début de semaine, la société pourrait réduire son prix d’offre de 11 dollars australiens par action

* “Cette vague de ventes reflète une réévaluation légitime de la valeur intrinsèque de sa participation dans Firmus, mais son ampleur est exagérée”, a déclaré Emanuel Ajay Datt, directeur général de Datt Group

* Une baisse du prix d’offre de Firmus de 11 à 9 dollars australiens réduirait la valeur de la participation de Maas d’environ 75 millions de dollars australiens, a précisé M. Datt, ajoutant que cette perte était modeste par rapport à la baisse de la valeur boursière de la société enregistrée ce jour-là

* Si elle aboutissait, cette introduction en bourse serait la plus importante réalisée en Australie depuis près de trois décennies, juste derrière celle de Telstra TLS.AX , le géant des télécommunications, qui s’était élevée à environ 10 milliards de dollars en 1997

* L'action du groupe Maas avait progressé d'environ 44 % au cours des 12 derniers mois avant la chute de jeudi, les investisseurs misant sur ses liens avec le développement de centres de données alimentés par l'IA

* Firmus n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters

(1 dollar = 1,4380 dollar australien)