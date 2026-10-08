Baisse en vue en Europe, les rendements se tendent encore

La bourse Euronext, située dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse jeudi avec la poursuite des ‌tensions sur les rendements obligataires et la hausse des cours pétroliers alors que la Banque centrale européenne (BCE) doit publier le compte rendu de sa dernière réunion après la celui de la Réserve ​fédérale américaine (Fed).

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait perdre 0,38% à l'ouverture. Le Dax à Francfort pourrait reculer de 0,46%, tandis que le FTSE 100 à Londres devrait abandonner 0,48%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en repli de 0,55% et le Stoxx 600 en baisse de 0,49%.

Les investisseurs en Europe devraient une nouvelle fois être sur la défensive, le baril de Brent ​se maintenant nettement au-dessus du seuil psychologique des 100 dollars, tandis que les rendements des obligations françaises et italiennes poursuivent leur forte augmentation.

Ces tensions sont liées à des craintes inflationnistes au regard des prix élevés de l'énergie, auxquelles s'ajoutent des inquiétudes sur les ​niveaux d'endettement de certains pays de la zone euro comme la France et l'Italie.

L'écart entre les ⁠rendements français et allemands à 10 ans, qui représente la prime de risque attachée à la France, dépasse les 140 points de base, après avoir atteint la semaine dernière ‌un pic depuis 2012, à près de 160 points de base.

Le rendement des obligations italiennes à 10 ans s'est lui rapproché mercredi de son sommet d'octobre 2023, à 4,646%.

La même tendance sur l'obligataire s'est observ" en Asie et aux Etats-Unis où le rendement des obligations d'État américaines à dix ans, qui ​sert de référence pour les coûts d'emprunt dans le monde entier, a ‌atteint mercredi son plus haut niveau depuis 2002, à 5,365%.

Le compte rendu de la réunion de septembre de la Fed montre que ⁠Les responsables de la Fed ont divergé le mois dernier sur le raisonnement justifiant de relever les taux directeurs, certains d'entre eux notant la nécessité de contrer le choc énergétique tandis que d'autres, plus conservateurs, ayant dit avant tout vouloir lutter contre l'inflation. Le marché prendra connaissance de celui de la BCE à 11h30 GMT alors que l'inflation a encore accéléré dans le bloc monétaire, ⁠à 3,8% le mois dernier, largement au-dessus ‌de l'objectif de l'institution de Francfort.

Côté indicateurs, l'agenda du jour est relativement pauvre avec principalement la balance commerciale allemande et les inscriptions hebdomadaires au chômage aux ⁠Etats-Unis.

Peu de résultats d'entreprises (Fast Retailing, Tesco et PepsiCo) figurent également à l'agenda en attendant le véritable coup d'envoi la semaine prochaine aux Etats-Unis. Les perspectives des entreprises pourraient néanmoins, comme dans les ‌séances précédentes, offrir un peu de soutien aux marchés actions sur fond d'essor de l'intelligence artificielle (IA).

Selon LSEG, les analystes tablent actuellement sur une croissance globale des bénéfices du ⁠S&P 500 de 30,6% pour la période de juillet à septembre, tirée par une prévision de hausse de 114,7% des bénéfices ⁠du secteur de l'énergie, suivie d'une progression estimée ‌à 66,5% des résultats du secteur technologique.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en baisse mercredi, au lendemain de records du S&P-500 et du Nasdaq, alors que les rendements des ​bons du Trésor américain à échéance longue ont repris leur progression et ravivé les craintes des investisseurs à ‌propos de l'inflation et de l'ampleur de la dette.

L'indice Dow Jones a cédé 0,66%, ou 341,11 points, à 51.180,17 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 17,18 points, soit 0,22%, à 7.801,75 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de ​son côté de 61,19 points (0,22%) à 27.538,69 points.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a perdu 1,42% jeudi à 69.042,11 points. Le Topix, plus large, a cédé 1,51% à 4.091,46 points.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) recule de 1,2%.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai fléchit de 1% et le CSI 300 reflue de 1,3%.

LES VALEURS A SUIVRE EN ⁠EUROPE:

CHANGES/TAUX

Le dollar est stable face à un panier de devises de référence.

L'euro s'affiche à 1,1197 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3194 dollar, les deux devises étant également stables.

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans monte de 4,7 points de base, à 5,32%.

Celui du Bund allemand de même échéance prend environ deux points de base, à 3,49%.

L'écart de rendement entre le Bund et l'OAT à dix ans progresse autour de 140 points de base.

PÉTROLE

Le marché pétrolier en hausse, les inquiétudes concernant l'approvisionnement au Moyen-Orient persistant en raison des attaques contre les navires.

Le Brent progresse de 2,77% à 102,97 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) monte de 2,55% à 90,53 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 8 OCTOBRE:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 06h00 Balance commerciale août €19,0 mds €21,3 ​mds

- exportations +0,6% -0,8%

- importations +2,6% -5,7%

USA 12h30 Inscriptions hebdo. au semaine au 200.000 197.000

chômage 3 octobre

(Rédigé par Claude Chendjou)