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Le groupe australien Maas atteint un niveau record grâce à l'accord conclu entre Firmus et Meta
information fournie par Reuters 29/09/2026 à 04:24

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 septembre - ** Les actions de la société immobilière Maas Group MGH.AX ont progressé de 3,2 % pour atteindre 7,09 dollars australiens, un niveau record

** Firmus Technologies, société spécialisée dans les infrastructures d’IA dont Maas Group détient près de 3,2% du capital , a conclu des accords avec Meta Platforms META.O portant sur la capacité de calcul des processeurs graphiques (GPU) de ses centres de données dédiés à l’IA

** Firmus, qui bénéficie du soutien de Nvidia et compte OpenAI parmi ses principaux clients, se prépare à une introduction en bourse de 5 milliards de dollars

** Depuis le début de l’année, l’action MGH a progressé de 29 %

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