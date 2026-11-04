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Le groupe australien Goodman s'associe à Digital Realty pour une offre d'achat de titres NextDC
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 08:24

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction: la valeur de l'offre s'élève à 715 millions de dollars australiens, et non à 650 millions de dollars australiens, au paragraphe 1)

La société immobilière australienne Goodman Group GMG.AX et Digital Realty DLR.N ont proposé mercredi de racheter jusqu'à 9,9 % de l'opérateur de centres de données en difficulté NextDC NXT.AX dans le cadre d'une opération d'une valeur d'environ 715 millions de dollars australiens (453,25 millions de dollars , selon une lettre d'intentions consultée par Reuters.

NextDC, Goodman Group et Digital Realty n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters envoyée en dehors des heures d’ouverture des marchés australiens et américains.

Goodman Group et Digital Realty proposent de racheter les actions à 9,50 dollars australiens chacune, soit une prime de 45,5% par rapport au cours de clôture de NextDC mercredi, qui s'élevait à 6,53 dollars australiens.

(1 dollar = 1,4341 dollar australien)

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