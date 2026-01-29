Le groupe américain Carlyle accepte de racheter les actifs mondiaux de Lukoil sous la pression des sanctions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lukoil accepte de vendre des actifs mondiaux au groupe Carlyle

Les actifs étrangers valent environ 22 milliards de dollars, selon les analystes

La valeur de la transaction n'a pas été divulguée

La transaction avec Carlyle dépend de l'approbation des États-Unis

L'accord exclut les actifs de Lukoil au Kazakhstan et au CPC

(Mise à jour avec la déclaration de Carlyle au paragraphe x, contexte) par Vladimir Soldatkin et Olesya Astakhova

La société américaine de capital-investissement Carlyle Group CG.O a accepté d'acheter la plupart des actifs étrangers de Lukoil LKOH.MM , d'une valeur de 22 milliards de dollars, que la deuxième compagnie pétrolière de Russie est obligée de vendre en raison des sanctions américaines.

La vente prévue, annoncée par les deux sociétés jeudi, intervient au moment où les négociateurs russes, ukrainiens et américains tentent de parvenir à un accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine, et marquerait la fin, pour l'instant, de la tentative de Lukoil de devenir un acteur mondial.

Ni Lukoil ni Carlyle n'ont donné de prix pour la vente des actifs, qui doit encore être approuvée par l'agence américaine chargée d'administrer les sanctions. Le Trésor américain avait donné à Lukoil jusqu'au 28 février pour vendre son portefeuille mondial.

"L'approche de Carlyle à l'égard de LUKOIL International consisterait à assurer la continuité opérationnelle, à préserver les emplois, à stabiliser la base d'actifs et à soutenir des performances sûres et fiables dans l'ensemble du portefeuille en mettant à profit une supervision dédiée et des capacités opérationnelles internationales", a déclaré Carlyle dans un communiqué.

Lukoil, qui a également annoncé le projet de vente, a déclaré poursuivre les négociations avec d'autres acheteurs potentiels.

La Russie, qui représente environ un dixième de la production mondiale de pétrole, est confrontée à une myriade de sanctions visant ses principales entreprises depuis que le président Vladimir Poutine a envoyé des dizaines de milliers de soldats en Ukraine en février 2022.

En octobre, ces sanctions ont été étendues à Lukoil et au plus grand producteur de pétrole russe Rosneft ROSN.MM dans le cadre de la tentative du président américain Donald Trump de forcer Moscou à négocier la fin de la guerre.

Les négociations se sont intensifiées ces dernières semaines et les envoyés de Trump ont souligné à plusieurs reprises que Washington pourrait aider à supprimer les sanctions occidentales et à réintégrer la Russie dans l'économie mondiale, y compris avec des investissements en Russie, si un accord était conclu.

LUKOIL VEND À L'INTERNATIONAL

Lukoil a déclaré dans un communiqué avoir convenu avec Carlyle de vendre son unité LUKOIL International GmbH, qui supervise les actifs étrangers de la société.

Ceux-ci comprennent des opérations en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie centrale et au Mexique, et vont d'une participation majoritaire dans le vaste champ pétrolifère irakien de West Qurna 2 à des raffineries en Bulgarie et en Roumanie.

"L'accord signé n'est pas exclusif pour la société et est soumis à certaines conditions préalables telles que l'obtention des approbations réglementaires nécessaires, notamment l'autorisation de l'Office of Foreign Assets Control du département du Trésor des États-Unis (OFAC) pour la transaction avec Carlyle", a déclaré Lukoil.

Carlyle a déclaré dans un communiqué que l'accord était conditionné à sa diligence raisonnable et aux approbations réglementaires.

PRESSION DES SANCTIONS

Diverses sources ont déclaré qu'au moins une douzaine de prétendants potentiels avaient exprimé leur intérêt pour les actifs de Lukoil LKOH.MM , notamment Carlyle , les majors pétrolières américaines Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N , le conglomérat d'Abu Dhabi IHC , et l'entreprise saoudienne Midad Energy .

Fondée à Washington, D.C., Carlyle est une société d'investissement mondiale dont les actifs s'élèvent à 474 milliards de dollars et qui possède des décennies d'expérience en matière d'investissement et d'exploitation d'actifs énergétiques sur les marchés internationaux.

Chevron est également en pourparlers avec l'Irak pour l'acquisition du gisement pétrolier géant de West Qurna 2, l'un des plus grands au monde, dans lequel Lukoil détient une participation de 75 %.

LUKOIL CONSERVERA LES ACTIFS DU KAZAKHSTAN

Lukoil a déclaré que la transaction n'incluait pas ses actifs au Kazakhstan.

Le Kazakhstan a déclaré mercredi qu'il avait soumis une offre formelle aux autorités américaines pour acquérir les participations de Lukoil dans les projets énergétiques du pays.

Ces participations comprennent le Caspian Pipeline Consortium, la principale porte d'entrée pour les exportations de pétrole kazakh, ainsi que le plus grand gisement pétrolier du pays, Tengiz.

Le Trésor américain avait déjà exclu le CPC, Tengiz et le champ de condensats de gaz Karachaganak de la liste des actifs de Lukoil devant faire l'objet d'une vente obligatoire.

Washington a jusqu'à présent bloqué deux projets de transaction, d'abord entre Lukoil et le groupe commercial suisse Gunvor en octobre, puis un projet d'échange d'actions conçu par Xtellus Partners, l'ancienne branche américaine de la banque russe VTB, en décembre.