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Le groupe allemand de défense Rheinmetall abaisse ses prévisions de résultats
information fournie par Boursorama avec AFP 05/11/2026 à 08:17

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( AFP / RONNY HARTMANN )

( AFP / RONNY HARTMANN )

Le groupe allemand de défense Rheinmetall a revu à la baisse mercredi ses prévisions de résultats pour la deuxième fois en quelques mois, en raison de retards attendus dans un projet majeur, dernier revers en date pour le géant de la défense.

Le plus grand fabricant d'armes d'Allemagne a largement profité de la course au réarmement en Europe depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, sur fond de doutes croissants concernant les engagements de sécurité des États-Unis.

Mais sa bonne fortune s'est estompée ces derniers mois, durement touchée après que Berlin a mis fin à un important contrat de navires de guerre et alors que l'enthousiasme des investisseurs pour les entreprises de défense s'atténue.

Le groupe, basé à Düsseldorf, dont la gamme de produits va des munitions aux véhicules blindés, a réduit ses prévisions de chiffre d'affaires pour cette année à environ 13,2 milliards d'euros (14,8 milliards de dollars).

Ses précédentes estimations misaient sur des ventes entre 13,7 et 14,2 milliards d'euros, a précisé le groupe dans un communiqué.

Le fabricant a attribué cette révision à la baisse à la "mise en service probablement retardée du projet Arminius, puisque la prise de commande ne peut plus être attendue en 2026".

Le chiffre d'affaires lié à cette initiative ne pourra désormais être envisagé que l'année prochaine, a-t-il ajouté.

Arminius est un projet majeur pour les forces armées allemandes visant à acquérir une grande quantité de véhicules de combat d'infanterie Boxer.

Les Boxer sont fabriqués par un consortium détenu par Rheinmetall et le groupe franco-allemand de défense KNDS. Rheinmetall a également fait état de quelques déconvenues liées à des projets dans sa division armes et munitions.

Malgré ces perspectives plus moroses, Rheinmetall a indiqué avoir atteint ses objectifs pour le troisième trimestre.

Son chiffre d'affaires a augmenté de 32 % pour atteindre 3,15 milliards d'euros, contre 2,3 milliards un an plus tôt. Le bénéfice opérationnel a progressé de plus de 60 % pour atteindre environ 550 millions d'euros.

Rheinmetall a essuyé son récent plus gros revers en juin lorsque le gouvernement allemand a annoncé qu'il renonçait à une commande portant sur une série de frégates de nouvelle génération. L'entreprise était pressentie pour mener à bien ce projet et a indiqué s'attendre à une perte d'environ 300 millions d'euros en raison de cette annulation.

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