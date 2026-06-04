Le Gripen suédois à l'épreuve du feu dans la guerre aérienne qui oppose l'Ukraine à la Russie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les avions Gripen pourraient affronter des adversaires russes d'ici un an

* Cet avion de chasse tant vanté n'a pas encore été mis à l'épreuve dans des conditions de combat réelles

* Selon les experts, le Gripen est optimisé pour la défense contre la Russie

* L'avion de chasse peut être utilisé à partir de petits aérodromes et même de routes

* La dispersion et la rapidité de rotation augmentent les chances de survie en cas de guerre

(Ajout d'une mention supplémentaire pour la source, aucun changement dans le texte) par Johan Ahlander et Simon Johnson

Après que l'Ukraine a annoncé qu'elle ferait du Gripen l'épine dorsale de son armée de l'air, l'avion de chasse suédois est enfin sur le point d'être testé dans le rôle pour lequel il a été conçu: affronter la Russie.

L'Ukraine a alloué 2,5 milliards d'euros sur un prêt de 90 milliards d'euros accordé par l'Union européenne pour acheter 20 nouveaux chasseurs Gripen E et devrait également recevoir 16 modèles plus anciens offerts par la Suède, un nouvel atout de taille pour protéger les villes ukrainiennes.

“Nous avons besoin de ces avions et, pour nous, cela marque véritablement un nouveau chapitre pour l’Ukraine”, a déclaré le président Volodymyr Zelenskiy lors de la signature de l’accord avec le Premier ministre suédois Ulf Kristersson à la base aérienne d’Uppsala la semaine dernière.

Cet accord, qui pourrait porter à 150 le nombre de nouveaux avions , pourrait voir le Gripen affronter des adversaires russes d’ici un an, offrant ainsi un premier véritable test de combat à un avion longtemps loué pour ses capacités mais qui n’a jamais fait ses preuves dans un conflit de haute intensité.

Le Gripen a effectué son premier vol en 1988 et a été vendu à des pays tels que le Brésil et l’Afrique du Sud. Il a mené des missions de surveillance et de police aérienne, tandis que des Gripen thaïlandais ont livré des escarmouches avec les forces cambodgiennes.

“Ce sera quelque chose de complètement différent, ce sera un test face aux systèmes contre lesquels cet avion est en réalité conçu pour se battre: la Russie”, a déclaré le lieutenant-colonel Johan Huovinen, maître de conférences à l’Université de défense suédoise.

“Ce sera en fin de compte un test de la technologie suédoise.”

ROBUSTE ET AGILE

LMT.N Les Gripen n'ont pas les capacités de furtivité ni l'autonomie du F-35 de Lockheed Martin, mais ils présentent également des avantages clés. Conçus pour opérer dans un pays sous attaque russe, ils mettent l'accent sur une fiabilité à toute épreuve dans des conditions difficiles.

Le commandant d’escadron de l’armée de l’air suédoise, Robin Arvidsson, a expliqué comment leur conception permettait d’effectuer toute la maintenance de base tout en portant des gants.

“De petits détails comme celui-ci comptent beaucoup quand on est sur le terrain en hiver”, a-t-il déclaré à Reuters alors que son escadron menait une opération de police aérienne de l'OTAN en Islande en mars.

Alors que des avions comme le F-35 sont conçus pour opérer depuis la sécurité relative d’une base aérienne ou d’un porte-avions, les Gripen peuvent décoller et atterrir sur n’importe quelle route rectiligne, ce qui signifie qu’ils peuvent être dispersés et sont plus difficiles à attaquer.

“L'Ukraine n'opère pas à partir de bases aériennes intactes conformes aux normes de l'OTAN. Nous utilisons des pistes d'atterrissage dispersées, des pistes en terre battue, des tronçons d'autoroutes et des positions dissimulées à travers le pays. Le Gripen a été conçu exactement pour cela”, a déclaré Oleksii Antoniuk, responsable de la coopération en matière de défense au ministère ukrainien de la Défense, dans une réponse par e-mail aux questions de Reuters.

“Un équipage de six personnes, composé d’un technicien qualifié et de cinq conscrits, peut le ravitailler, le réarmer et le préparer pour la prochaine mission en moins de 10 minutes. Aucun autre avion de cette catégorie n’offre cette combinaison.”

Il a également indiqué qu’avec un coût de vol de 8 000 dollars de l’heure, le Gripen coûtait moins d’un quart du prix d’un vol en F-35, une différence cruciale dans une guerre d’usure de longue durée.

Ses missiles air-air “Meteor” sont parfaitement adaptés pour contraindre la Russie à faire voler ses propres avions de combat plus loin du front, réduisant ainsi l’impact des bombes planantes larguées depuis les airs, qui sont devenues l’une des principales armes offensives de Moscou, a-t-il ajouté.

INCONVÉNIENTS

Justin Bronk, chercheur senior en puissance aérienne et technologie au Royal United Services Institute de Londres, a déclaré que le Gripen était excellent pour les opérations dispersées et constituait le bon choix pour l’Ukraine, mais que ses capacités avaient des limites.

“Il n'aura pas d'effet transformateur sur la capacité de l'armée de l'air ukrainienne à établir une supériorité aérienne totale ou quoi que ce soit d'autre, car le réseau de défense aérienne terrestre russe... reste redoutable”, a-t-il déclaré.

L'absence de capacité furtive et une charge utile d'armement plus légère pourraient également constituer des inconvénients, a-t-il ajouté.

La production constitue un autre défi.

Saab avait déjà 117 chasseurs Gripen E en commande avant même que l'Ukraine n'annonce vouloir en acquérir 20. L'entreprise peut actuellement produire environ 15 avions par an en Suède et vise à porter ce chiffre à 20 ou 30.

L'entreprise dispose d'une ligne de production supplémentaire au Brésil . Mais même en tenant compte de cela, les experts estiment qu'il est difficile d'augmenter la production de produits aussi technologiquement avancés, bien que Saab soit confiant quant aux perspectives.

“Nous avons commencé à investir il y a déjà un certain temps”, a déclaré à Reuters le directeur général de Saab, Micael Johansson, précisant qu'une collaboration avec l'Ukraine en matière de réparations, de révision et de pièces de rechange était à l'étude et qu'une production locale pourrait voir le jour à l'avenir.

“À terme, avec un partenaire de l’envergure de l’Ukraine, cela peut tout à fait se faire.”

POTENTIEL DE VENTES

Financé par le contribuable suédois, le Gripen a connu des débuts difficiles, faisant l’objet de critiques pour ses dépassements de coûts et ses premiers accidents. Il a été surnommé “la motocultrice la plus chère du monde” par les médias suédois après un accident filmé à la télévision en 1989, au cours duquel il a dérapé sur la piste et a fait plusieurs tonneaux dans la poussière.

“À l’époque, nous ne comprenions pas pleinement les avantages”, a déclaré M. Huovinen. “Mais aujourd’hui, cela ressemble à un investissement susceptible de créer des emplois et de générer de solides rendements sur investissement.”

Saab, dont les actions ont progressé de plus de 850 % depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, envisage désormais de nouvelles ventes potentielles, le Canada étant l’un des pays intéressés par le Gripen.

“Cet accord est une référence qui incitera davantage de pays non seulement à acheter le Gripen, mais aussi à considérer la Suède comme un fournisseur compétitif de systèmes de pointe”, a déclaré le ministre de la Défense Pal Jonson à Reuters.