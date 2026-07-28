Hôpitaux publics : un déficit de 2,3 milliards d'euros en 2025, en baisse après le record de 2024

Avec 2,9 milliards d'euros de déficit en 2024, les hôpitaux publics avaient atteint un niveau inédit depuis 2005. ( AFP / THIBAUD MORITZ )

Malgré un recul l'an dernier, le déficit des établissements publics de santé demeure à son troisième plus haut niveau en vingt ans, selon la Drees.

Le déficit global des hôpitaux publics atteindrait ainsi 2,1% de leurs recettes en 2025, soit un montant "de l'ordre de 2,3 milliards d'euros" , précise cette étude des services statistiques des ministères sociaux, basée sur les "comptes non définitifs" des établissements à la fin juin 2026.

Ce déficit représentait 2,7% des recettes en 2024, soit 2,9 milliards d'euros, un niveau jamais atteint depuis 2005 , point de départ des observations.

En 2025, les charges d’exploitation ont continué d'augmenter, à un rythme toutefois "moins soutenu qu’en 2024" mais les comptes sont toujours grevés par le "paiement des intérêts des emprunts", observe la Drees.

La hausse des charges liées aux salaires des personnels, notamment, a ralenti : +3,0% (+1,9 milliard d’euros), après +4,1% (+2,5 milliards d’euros) en 2024, année où des revalorisations salariales avaient été mises en oeuvre.

Le Ségur n'enraye pas le recul des investissements

Malgré les aides à l'investissement liées au Ségur de la santé, "l’effort d’investissement des hôpitaux publics s'est replié" : il s'est élevé à 4,8% des recettes en 2025 (5,4 milliards), après 5,1% en 2024 (5,5 milliards).

Les accords du Ségur de la santé, signés en juillet 2020, prévoient des aides destinées à soutenir le financement des investissements des établissements de santé et Ehpad. Le gouvernement a ainsi promis 19 milliards d'euros sur dix ans, dont 9 milliards "destinés à financer directement de nouveaux investissements" et 6,5 milliards d’euros consacrés au désendettement, rappelle la Drees.

En mai 2026, le ministère de la Santé a annoncé débloquer 6 milliards d'euros supplémentaires sur la période 2026-2036, pour "soutenir" des projets d'investissement.

Par ailleurs, l es services d'urgences générales et pédiatriques ont enregistré 21,5 millions de passages en 2025, un chiffre qui augmente toujours (+0,8%), "en dépit de la généralisation en cours du service d'accès aux soins" , nouveaux Samu qui associent la médecine de ville, et doivent réorienter une partie des patients en dehors de l'hôpital.

Cette hausse des passages s'observe toutefois "dans une faible majorité de régions, notamment dans le Grand Est et les Hauts-de-France" ou plusieurs territoires d'outre-mer dont la Guyane, précise l'étude. À l’inverse, le nombre de passages diminue en Bourgogne-Franche-Comté, en Corse et en Guadeloupe.