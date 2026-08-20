Le grand huit du CAC 40

Après huit hausses consécutives, qui ont fait gagner 3,78% au CAC 40 entre le 29 juillet et le 10 août, le marché parisien a aligné une huitième baisse à la suite, série inédite depuis la mi-novembre 2017, période de fortes incertitudes autour de la réforme fiscale de Trump. Durant ce laps de temps, il a perdu 3,13%, mais entre ces deux séries, le bilan est légèrement positif ( 0,53%). Aujourd'hui, le CAC 40 a donc fini dans le rouge et a cédé 0,57%, à 8 453,09 points.

Ailleurs en Europe, les indices ont fini en ordre dispersé. Le DAX 40 à Francfort a perdu 0,31%, et le FTSE MIB à Milan s'est apprécié de 0,15%.

La tendance a été pénalisée par la hausse des rendement obligataires américains. L'accalmie aura donc été de courte durée après l'annonce, mardi soir, du secrétaire du Trésor des Etats-Unis, qui compte doubler ses achats de dette à long terme à partir du mois de septembre.

En parallèle, les tensions inflationnistes sont persistantes avec la progression des cours de l'or noir qui sont au plus haut depuis la fin du mois de juillet. Au moment de la clôture en Europe, le WTI à New York progressait de 4,25%, à 87,84 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord grimpait de 2,10%, à 93,46 dollars.

Le prix du pétrole continue de subir les conséquences du conflit au Moyen-Orient et de l'incertitude autour d'une issue diplomatique. Au cours des dernières 24 heures, Donald Trump a annoncé "l'opération économique la plus destructrice jamais entreprise contre un pays". Le président des Etats-Unis a menacé "d'immenses conséquences économiques" tout pays qui permettra à ses institutions financières, à ses entreprises, à ses aéroports ou à ses entités gouvernementales d'offrir une quelconque forme de bouée de sauvetage à l'Iran. Et c'est la Chine qui est indirectement visée étant donné que la deuxième puissance économique mondiale est le principal débouché du pétrole iranien.

Macro et micro-économie

Au niveau des statistiques, la semaine dernière, les nouvelles demandes hebdomadaires aux allocations chômages se sont élevées à 206 000 unités, contre une prévision à 210 000 et un précédent à 212 000, donnée révisée à la hausse de 209 000. Toujours aux Etats-Unis, l'indice de la Fed de Philadelphie a très agréablement surpris en passant de 41,4 à 47,4 points, alors qu'une forte baisse à 24,1 points était attendue. A 47,4 points, il est à son plus haut niveau depuis avril 2021. Selon le communiqué, "les indices des nouvelles commandes et des expéditions ont reculé, mais sont restés à des niveaux élevés. L'indice de l'emploi a progressé, continuant de signaler une hausse globale de l'emploi. Les deux indices de prix ont diminué ce mois-ci, tout en restant élevés. La plupart des indicateurs prospectifs ont fortement progressé ce mois-ci, témoignant d'anticipations largement répandues d'une croissance globale au cours des six prochains mois".

Sur le marché des devises, à 17h30, l'euro progressait très légèrement face au billet vert ( 0,07%) et se négociait à 1,1683 dollar.

Dans l'actualité des sociétés, le repli des constructeurs automobiles a pesé sur le CAC 40, Stellantis a perdu 3,86% et Renault s'est affaissé de 1,99%. En revanche, Michelin s'est distingué avec un gain de 1,14%, porté par JP Morgan qui est passé de neutre à achat sur le titre, en relevant sa cible de cours de 35 à 42 euros.

Soutenu également par un analyste, Sartorius Stedim Biotech a signé la plus forte hausse du SBF 120 et a progressé de 6,62%. UBS est désormais à l'achat du titre, contre une opinion neutre auparavant. La cible de cours a été relevé de 220 à 260 euros.

Ailleurs en Europe, le Danois Novonesis a bondi de 9,65%. Le producteur d'enzymes et micro-organismes destinés à des entreprises industrielles a fait mieux que prévu au deuxième trimestre.

A l'inverse, JD Sports a chuté de 14,19% après le lancement d'un avertissement sur résultats. Face à la baisse du pouvoir d'achat et à la fin de cycle de certains modèles phares de baskets, le distributeur britannique table désormais sur un bénéfice avant impôts et éléments ajustés situé entre 700 et 800 millions de livres sterling pour l'exercice 2026-2027 (contre une fourchette initiale de 750 à 850 millions de livres).