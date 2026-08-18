Le gouverneur de Pennsylvanie signe un décret imposant de nouvelles règles pour la création de centres de données dédiés à l'IA dans l'État

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations contextuelles au paragraphe 7)

Le gouverneur de Pennsylvanie, Josh Shapiro, a signé mardi un décret exigeant que les entreprises qui implanteront des centres de données dédiés à l’intelligence artificielle dans l’État respectent des garanties en matière d’environnement et de transparence et obtiennent l’accord des communautés locales pour ces projets.

L’État est devenu un site très prisé pour l’implantation de centres de données en raison de ses abondantes réserves de gaz naturel issues du bassin schisteux de Marcellus, de ses infrastructures électriques existantes et de sa proximité avec les grands centres urbains de la côte Est.

Mais l’opposition à l’expansion rapide des centres de données n’a cessé de croître aux États-Unis cette année. Un sondage Reuters/Ipsos réalisé en juin a révélé que seul un tiers des Américains approuvait le rythme de construction des centres de données, tandis que seulement 14 % étaient favorables à l’implantation d’un centre de données dans leur communauté.

Ce décret, qui prend effet immédiatement, exclut tous les centres de données du programme de permis « Fast Track » de l’État et interdit à tout service ou organisme relevant de la juridiction de M. Shapiro de signer des accords de confidentialité avec des promoteurs de centres de données, a-t-il déclaré sur la plateforme de réseaux sociaux X.

« J’utilise toute la portée de mon autorité exécutive pour bloquer ces projets contestables et injustifiés, et pour mettre en place les mesures de protection les plus strictes du pays. »

M. Shapiro a ajouté que ces mesures visaient à empêcher que les projets de centres de données ne fassent grimper les factures d’électricité et à protéger les droits des Pennsylvaniens à un air et à une eau purs.

Plusieurs autres États ont pris des mesures similaires. New York a imposé en juillet un moratoire d’un an sur les nouveaux centres de données de grande envergure , tandis qu’au début du mois, le gouverneur du Texas, Greg Abbott , a également suspendu les autorisationspour de nouveaux projets, invoquant la crainte que la hausse de la demande en électricité ne menace la fiabilité du réseau.

L'année dernière, Amazon AMZN.O a annoncé un investissement prévu de 20 milliards de dollars en Pennsylvanie, soulignant l'attrait de cet État en tant que destination pour le développement de centres de données.