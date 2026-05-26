Le gouvernement néerlandais s'apprête à bloquer le rachat de la société de services cloud Solvinity par l'entreprise américaine Kyndryl

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephanie van den Berg

La vente envisagée du fournisseur néerlandais de services cloud Solvinity à la société américaine de logiciels Kyndryl KD.N sera bloquée en vertu d'une loi visant à limiter le contrôle étranger sur les services de télécommunications, a déclaré mardi un ministre du gouvernement néerlandais.

* Solvinity héberge le système d'identité personnelle DigiD du gouvernement néerlandais, que les résidents du pays doivent utiliser pour contacter les services publics et accéder, entre autres, à leurs dossiers médicaux, d'assurance et fiscaux.

* Dans une lettre adressée au Parlement, la ministre déléguée à l'Économie, Willemijn Aerdts, a indiqué que l'organisme gouvernemental chargé de statuer sur ce type de questions avait conclu que le projet de rachat de Solvinity constituait un risque potentiel pour l'intérêt public.

* Le Parlement craignait qu'un rachat par Kyndryl ne permette au gouvernement américain d'accéder à toutes les informations détenues par Solvinity.

* Le ministère des Affaires économiques a indiqué être en contact avec Solvinity et son propriétaire actuel au sujet des prochaines étapes.