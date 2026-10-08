 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le gouvernement espagnol va poursuivre le renforcement de la réglementation des centres de données avant les élections
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 16:36

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Mireia Merino

Le gouvernement de gauche minoritaire espagnol prévoit de renforcer la surveillance des futurs centres de données à l'approche des élections législatives anticipées prévues le 29 novembre, a déclaré jeudi Oscar Lopez, ministre chargé de la Transformation numérique.

L'Espagne tente de trouver un équilibre entre les investissements des entreprises telles qu'Amazon Web Services et Microsoft, principalement concentrées dans la région d'Aragon, au nord-est du pays, et les préoccupations liées à la consommation d'énergie et d'eau de ce secteur, et a élaboré des règles plus strictes en matière d'eau et d'électricité .

M. Lopez a indiqué qu’un décret réglementant ce secteur en pleine expansion ne nécessiterait pas l’approbation du Parlement.

“L’intention du gouvernement est d’aller de l’avant avec ce décret”, a déclaré M. López lors d’une conférence sur l’intelligence artificielle, ajoutant que les ministères examinaient toujours les contributions issues d’une consultation publique et s’efforçaient de définir une position commune.

AWS (Amazon) et Microsoft ont déclaré que leurs projets en Aragon restaient inchangés, mais tous deux ont exhorté l’Espagne à protéger les investissements à long terme en favorisant la sécurité juridique et la prévisibilité.

USA 2024
Environnement

Valeurs associées

AMAZON.COM
259,2390 USD NASDAQ -0,26%
MICROSOFT
531,2600 USD NASDAQ +0,28%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 732,66 -0,47%
Pétrole Brent
105,55 +4,30%
HAFFNER ENERGY
0,667 -9,00%
TOTALENERGIES
77,6 +2,89%
2CRSI
23,38 -6,70%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank