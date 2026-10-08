Le gouvernement espagnol va poursuivre le renforcement de la réglementation des centres de données avant les élections

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par Mireia Merino

Le gouvernement de gauche minoritaire espagnol prévoit de renforcer la surveillance des futurs centres de données à l'approche des élections législatives anticipées prévues le 29 novembre, a déclaré jeudi Oscar Lopez, ministre chargé de la Transformation numérique.

L'Espagne tente de trouver un équilibre entre les investissements des entreprises telles qu'Amazon Web Services et Microsoft, principalement concentrées dans la région d'Aragon, au nord-est du pays, et les préoccupations liées à la consommation d'énergie et d'eau de ce secteur, et a élaboré des règles plus strictes en matière d'eau et d'électricité .

M. Lopez a indiqué qu’un décret réglementant ce secteur en pleine expansion ne nécessiterait pas l’approbation du Parlement.

“L’intention du gouvernement est d’aller de l’avant avec ce décret”, a déclaré M. López lors d’une conférence sur l’intelligence artificielle, ajoutant que les ministères examinaient toujours les contributions issues d’une consultation publique et s’efforçaient de définir une position commune.

AWS (Amazon) et Microsoft ont déclaré que leurs projets en Aragon restaient inchangés, mais tous deux ont exhorté l’Espagne à protéger les investissements à long terme en favorisant la sécurité juridique et la prévisibilité.