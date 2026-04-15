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Le gouvernement britannique attribue à Boeing un contrat d'un milliard de dollars pour des hélicoptères militaires
information fournie par Reuters 15/04/2026 à 12:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Grande-Bretagne a attribué à Boeing BA.N un contrat de trois ans d'une valeur de 879 millions de livres (1,19 milliard de dollars) pour la maintenance et le soutien des hélicoptères d'attaque Apache de l'armée et des hélicoptères de transport lourd Chinook exploités par la Royal Air Force, a annoncé le gouvernement mercredi.

(1 $ = 0,7384 livre)

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