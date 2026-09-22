Le gouvernement américain et des milliardaires du Golfe soutiennent l'offre de Boehly sur les actifs de Lukoil, selon le Financial Times

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Le milliardaire Todd Boehly s'est assuré le soutien du gouvernement américain et d'acteurs influents du Golfe proches de la famille Trump pour faire une offre sur les actifs internationaux du géant pétrolier russe Lukoil LKOH.MM , a rapporté mardi le Financial Times.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.