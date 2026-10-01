Le GNL de l'Alaska pourrait coûter plus du double de celui de ses concurrents de la côte du Golfe, ce qui soulève des questions quant à sa rentabilité

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* Glenfarne estime que le projet Alaska LNG coûterait entre 44,5 et 54,5 milliards de dollars

* Le projet nécessiterait un gazoduc de 800 miles reliant le North Slope au terminal de Nikiski

* Séoul indique qu'elle n'a pas encore pris de décision concernant le financement et qu'elle examinera la viabilité commerciale du projet

par Curtis Williams

L'initiative du président américain Donald Trump visant à orienter 54 milliards de dollars d’investissements sud-coréens vers le projet Alaska LNG remet sur le devant de la scène un projet d’exportation de 20 millions de tonnes par an dont le coût serait plus de deux fois supérieur à celui d’une usine comparable située sur la côte américaine du golfe du Mexique.

Donald Trump a dévoilé ce projet mercredi dans le cadre d’un programme sud-coréen plus large de 200 milliards de dollars . Séoul a rapidement déclaré qu’elle n’avait pas encore décidé de financer le projet Alaska LNG et qu’elle examinerait d’abord sa viabilité commerciale.

“La question est de savoir si les acheteurs asiatiques sont prêts à payer un supplément en échange d’une sécurité d’approvisionnement. Jusqu’à présent, nous n’avons vu aucune preuve de cela”, a déclaré Jason Feer, responsable du renseignement économique chez Poten & Partners.

Le promoteur principal, Glenfarne Group, estime que le projet Alaska LNG coûtera entre 44,5 et 54,5 milliards de dollars. Cela représente environ 2,2 à 2,7 milliards de dollars par million de tonnes métriques par an de capacité, ce qui est de loin le coût le plus élevé jamais proposé pour un projet d’exportation américain.

À titre de comparaison, la vague de projets de GNL américains approuvés depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie a généralement été réalisée à un coût moyen d’environ 1 milliard de dollars par mtpa, voire moins.

L’extension de la phase 3 du projet Corpus Christi de Cheniere Energy LNG.N a été estimée à environ 8 milliards de dollars pour une capacité supplémentaire de 10,5 mtpa, soit environ 760 millions de dollars par mtpa.

Le projet de GNL de Plaquemines de Venture Global VG.N représentait un investissement d’environ 21 milliards de dollars pour 20 mtpa, tandis que le projet Rio Grande LNG de NextDecade

NEXT.O et le projet Louisiana LNG de Woodside Energy WDS.AX avoisinent également le seuil du milliard de dollars par mtpa.

Les terminaux d’exportation de la côte du Golfe s’appuient sur de vastes réseaux d’approvisionnement en gaz de schiste provenant du Texas, de la Louisiane et des Appalaches. Le projet Alaska LNG nécessiterait en revanche la construction d’un gazoduc de 800 miles (1 287 km) reliant le North Slope — une région du nord de l’Alaska située entre la chaîne de montagnes Brooks Range et l’océan Arctique — à Nikiski, dont le coût est estimé entre 13,2 et 16,9 milliards de dollars.

Outre le gazoduc, le projet nécessite la construction d’une grande usine de traitement sur le North Slope avant que le gaz puisse être acheminé vers le sud en vue de son exportation. Selon les dernières estimations de Glenfarne, le coût de l’usine de traitement s’élèverait à 7,7 à 9,2 milliards de dollars, et celui du terminal de liquéfaction lui-même à 23,6 à 28,4 milliards de dollars.

Alex Munton, directeur de la recherche mondiale sur le gaz et le GNL chez Rapidan Energy Group, a déclaré que le projet “pourrait ne pas être en mesure de satisfaire aux seuils commerciaux requis pour l’investissement”.

Glenfarne n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Mercredi, le directeur général Brendan Duval a déclaré que l’annonce de Donald Trump contribuerait à “réunir les capitaux nécessaires pour accélérer le projet Alaska LNG jusqu’à la décision finale d’investissement et au lancement de la construction”.

Les partisans du projet affirment que l’emplacement d’Alaska LNG offre un avantage stratégique, car les cargaisons atteindraient les principaux importateurs asiatiques, tels que le Japon, la Corée du Sud et Taïwan, bien plus rapidement que les expéditions en provenance de la côte du Golfe, ce qui réduirait les coûts de transport.

“L’Asie a besoin d’approvisionnements en gaz stables et sûrs, et pour cela, elle pourrait être prête à payer un supplément”, a déclaré Jack Weixel, d’East Daley Analytics. Il a toutefois souligné que les projets canadiens dans la région pourraient présenter des avantages par rapport à Alaska LNG.

“Ces promoteurs de projets de GNL devraient envisager toutes les options possibles, compte tenu de la croissance du marché mondial du gaz naturel, en particulier parmi les pays non membres de l’OCDE”, a-t-il déclaré. “Mais certaines solutions s’avéreront plus efficaces que d’autres.”