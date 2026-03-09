Le Ghana introduira un nouveau régime de redevances sur l'or mardi, malgré l'opposition, selon l'autorité de régulation

* Le régulateur affirme que la politique est soutenue malgré les pressions diplomatiques

* Les mineurs d'or avertissent que le nouveau régime pourrait décourager les investissements futurs

* Les gouvernements africains cherchent à tirer davantage profit de la hausse des prix des matières premières.

par Maxwell Akalaare Adombila

Le Ghana poursuivra mardi la mise en place d'un nouveau régime de redevances sur l'or à échelle variable qui lie les revenus de l'État à la hausse des prix des lingots, a déclaré à Reuters le chef du régulateur minier, malgré l'opposition de la Chine, des États-Unis et d'autres gouvernements occidentaux, ainsi que des dirigeants miniers.

Reuters a rapporté la semaine dernière que les États-Unis, la Chine et plusieurs autres gouvernements occidentaux avaient déployé un rare effort conjoint pour persuader le Ghana de mettre un terme à cette politique, qui s'inscrit dans le cadre d'un mouvement plus large des gouvernements africains visant à tirer davantage de valeur de la flambée des prix des matières premières.

Le nouveau régime de redevances remplace le taux fixe de 5 % pour le premier producteur d'or d'Afrique. Dans le cadre du système dégressif, les mineurs d'or paieront 12 % lorsque l'or atteindra 4 500 dollars l'once, selon un cadre examiné par Reuters. L'or se négocie actuellement à plus de 5 000 dollars l'once .

Les redevances sur le lithium passeront également à un barème dégressif de 5 à 12 % lié à des prix compris entre 1 500 et 3 200 dollars la tonne métrique, tandis que tous les autres minerais conserveront un taux fixe de 5 %.

LE RÉGULATEUR AFFIRME QUE LA POLITIQUE EST SOUTENUE

Isaac Tandoh, directeur général de la Commission des minéraux, a déclaré que les missions diplomatiques avaient fait part de leurs préoccupations concernant le taux de redevance supérieur de 12 %, mais qu'elles ne s'étaient pas opposées au changement de politique plus général.

"Elles nous ont rencontrés et ne sont pas opposées au principe de la révision", a-t-il déclaré au cours du week-end. Les missions souhaitaient que le taux de 12 % entre en vigueur lorsque l'or atteint 5 000 dollars l'once, mais les autorités ghanéennes ont rejeté cette proposition, a-t-il dit.

Les **directeurs généraux** des plus grandes sociétés d'extraction d'or au monde se sont également opposés au régime de redevances dégressif prévu par le Ghana, avertissant qu'il étoufferait les investissements futurs.

La Chambre des mines du Ghana a exprimé des préoccupations similaires, le directeur général Kenneth Ashigbey ayant déclaré à Reuters dimanche que ce régime "assécherait les nouveaux projets et la production"

M. Tandoh a déclaré que la modélisation montrait que l'échelle mobile permettait d'atteindre le bon équilibre - en augmentant les recettes de l'État tout en préservant les marges de l'industrie - et a rejeté les craintes que le Ghana ne devienne non compétitif, arguant que les investisseurs se soucient davantage de la stabilité réglementaire que des changements de coûts marginaux.