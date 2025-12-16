 Aller au contenu principal
Le Ghana interdit l'exploitation minière dans les réserves forestières afin de réduire les dommages causés à l'environnement
information fournie par Reuters 16/12/2025 à 09:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction d'une erreur typographique dans le paragraphe 8 d'un article publié le 11 décembre)

Le Ghana a interdit l'exploitation minière dans les réserves forestières dans le cadre de mesures de protection de l'environnement visant à sauvegarder les masses d'eau et à mettre un terme à la déforestation, a déclaré le ministère de l'environnement, de la science et de la technologie.

Le premier producteur d'or d'Afrique est confronté à une recrudescence de l'exploitation minière à petite échelle mal réglementée qui détruit les fermes de cacao, dégrade les forêts et les rivières , et accroît les risques de durabilité pour son secteur minier, suscitant des protestations.

Les mineurs industriels signalent de fréquentes incursions d'exploitants illégaux dans leurs concessions, ce qui oblige les principaux exploitants comme Gold Fields GFIJ.J , AngloGold Ashanti AU.N , Newmont NEM.N et Asante Gold ASE.V à augmenter leurs investissements dans les systèmes de sécurité , les drones de surveillance et les programmes d'engagement communautaire.

Selon les données du gouvernement, l'exploitation minière illégale s'étend désormais à 13 des 16 régions du Ghana, y compris les principales ceintures de cacao d'Ashanti, de l'Ouest et de l'Est. Les autorités ont réorganisé le secteur en délivrant des licences aux mineurs artisanaux, en créant des programmes communautaires et en déployant des forces de sécurité pour lutter contre l'exploitation minière illégale et le commerce de l'or.

La réglementation sur la protection de l'environnement (Mining in Forest Reserves), introduite en 2022, autorisait l'exploitation minière contrôlée dans les réserves forestières.

L'abrogation a pris effet cette semaine après une période constitutionnelle de 21 jours et donnera au deuxième producteur mondial de cacao des outils juridiques plus solides pour protéger les forêts, les sources d'eau et les terres agricoles, a déclaré le ministère dans un communiqué mercredi en fin de journée.

"Des forêts saines apportent la pluie, protègent nos fermes et donnent vie à nos communautés. Des rivières propres garantissent notre eau potable et notre avenir", a déclaré le ministre de l'environnement par intérim, Emmanuel Armah-Kofi Buah.

Cette décision marque un changement majeur dans la politique environnementale du Ghana, qui rétablit la protection des forêts après avoir ouvert près de 90 % de ses réserves à l'exploitation minière, a déclaré Daryl Bosu de A Rocha Ghana, une organisation de défense de l'environnement.

"L'abrogation à elle seule ne sera pas la panacée ... . Nous avons maintenant l'occasion de régler les problèmes initiaux d'empiètement dus à l'exploitation forestière et à l'agriculture et de mettre en place un programme national de développement forestier afin de restaurer et de faire croître nos forêts pour servir les générations actuelles et futures

