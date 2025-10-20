Le GFI Vatel 2 réalise sa deuxième acquisition

Un peu plus d’un mois après sa première acquisition, Vatel Capital annonce la seconde opération du Groupement Forestier d’Investissement Vatel 2 avec l’acquisition de la forêt de Charmelle située sur la commune de Jessains, dans l’Aube. Ce massif de 39,4 hectares se compose en très grande majorité de chêne sessile et de feuillus divers (tilleuls, merisiers, hêtres…). Un mélange de sapin pectiné et de quelques autres résineux diffus sont également présent. Cette forêt présente une bonne qualité de bois, une diversité d’essences et de stades de maturités intéressante pour l’avenir apportant diversité et résilience face au changement climatique..
1 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer