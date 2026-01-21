Le gestionnaire de fonds britannique Aberdeen signale une amélioration de la dynamique, les flux et les actifs dépassant les prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les actifs sous gestion d'Aberdeen à la fin du mois de décembre augmentent de 9 % en glissement annuel

*

Les performances positives reflètent les tendances du secteur

*

Son pair Quilter enregistre une collecte trimestrielle record

*

Hausse de 2,6% pour ABDN et de 3,6% pour QLT

(Ajout d'informations sur les actions aux paragraphes 3 et 4, détails du communiqué de presse de Quilter au paragraphe 4, détails dans l'ensemble de l'article)

Le gestionnaire de fonds britannique Aberdeen ABDN.L a annoncé mercredi des flux et des actifs gérés supérieurs aux prévisions , aidés par une meilleure performance du marché l'année dernière et reflétant les tendances observées dans l'ensemble du secteur.

Les gestionnaires de fonds actifs ont commencé à signaler une amélioration de leur santé financière récemment, après avoir lutté pendant des années pour concurrencer la popularité croissante des fonds indiciels à bas prix proposés par les géants américains tels que BlackRock et Vanguard.

Les actions d'Aberdeen étaient en hausse de 2,6 % à 220,6 pence à 08h37 GMT. Les actions de la société ont gagné 46% l'année dernière, surperformant l'indice FTSE 250.

Les actions de son rival Quilter QLT.L , qui dispose d'une large base de clients fortunés, ont également augmenté de 3,6 % mercredi, après avoir publié des entrées trimestrielles record de 2,37 milliards de livres pour le quatrième trimestre, sous l'impulsion de sa division clientèle aisée.

Alors qu'Aberdeen a annoncé des sorties de 3,9 milliards de livres (5,24 milliards de dollars) pour 2025, qui comprenaient un

retrait de mandat important, précédemment signalé, le chiffre est resté supérieur aux attentes, selon les analystes de Jefferies et JP Morgan.

Les investisseurs se sont également largement ralliés à la stratégie du directeur général d'Aberdeen , Jason Windsor, axée sur la réduction des coûts, l'amélioration de la croissance des bénéfices et l'expansion de son unité de gestion de patrimoine. L'année dernière, Windsor a également renoncé à , la marque abrdn tronquée de la société, largement moquée.

Pendant ce temps, les gestionnaires de fonds Schroders

SDR.L et Ashmore ASHM.L ont publié des mises à jour commerciales qui ont battu les prévisions la semaine dernière, grâce à la reprise des marchés l'année dernière.

Les actifs gérés par Aberdeen ont augmenté de 9 % en glissement annuel pour atteindre 556 milliards de livres, tandis que ceux de Quilter ont bondi de 18 % pour atteindre 141,2 milliards de livres en 2025.

(1 $ = 0,7443 livre)