Le gel des rachats des fonds Blue Owl suscite de nouvelles inquiétudes dans le secteur du crédit privé

Les BDC sous la pression des faillites et de la volatilité des marchés

Blue Owl invite les investisseurs à ne pas se contenter des gros titres

La croissance du crédit privé soulève des inquiétudes quant à la transparence et à l'effet de levier

par Manya Saini et Isla Binnie

Une nouvelle vague d'inquiétude s'est emparée du marché du crédit privé, qui pèse 3 000 milliards de dollars, après que le gestionnaire d'actifs alternatifs Blue Owl

OWL.N a décidé de limiter les retraits de l'un de ses fonds en prévision d'une fusion prévue.

Les faillites jumelles du fabricant de pièces automobiles First Brands et du prêteur à risque Tricolor ont renforcé l'attention portée à la croissance rapide du crédit privé, un marché qui a attiré d'importants flux institutionnels et a pris une part croissante dans les prêts aux entreprises au cours des dernières années.

"Alors que le crédit privé évolue rapidement, les structures de la dette sont de plus en plus complexes, avec des innovations structurelles qui redessinent le paysage du risque", ont déclaré les analystes de Moody's Ratings dans un rapport publié cette semaine.

"Ces innovations introduisent également de nouveaux risques, notamment en matière de transparence, de recouvrement et de subordination structurelle."

Entre-temps, les procureurs américains enquêtent sur un groupe d'entreprises de télécommunications, a rapporté le Financial Times lundi, après que HPS Investment Partners - la branche de crédit privé de BlackRock BLK.N - a déclaré leur avoir prêté plus de 400 millions de dollars garantis par des créances qui semblent être fausses.

BlackRock et le bureau du procureur américain pour le district Est de New York ont refusé de commenter le rapport.

Ces dernières années, les gestionnaires d'actifs alternatifs ont levé davantage de fonds auprès de particuliers fortunés afin de compléter les grandes institutions qui peuvent traditionnellement placer leur argent dans un fonds pendant une longue période sans avoir besoin de le retirer.

POINTS CHAUDS DU MARCHÉ DU CRÉDIT

Une série de problèmes de crédit au cours des derniers mois a braqué les projecteurs sur le marché mondial du crédit, d'une valeur de plusieurs billions de dollars, avec des risques émergeant dans les principales sociétés financières de Wall Street, les prêteurs régionaux américains et d'autres grandes institutions à l'échelle mondiale.

Morgan Stanley estime que le marché du crédit privé atteindra environ 5 000 milliards de dollars d'ici 2029, contre environ 3 000 milliards de dollars au début de 2025 et environ 2 000 milliards de dollars en 2020.

L'ascension rapide du secteur a suscité des inquiétudes quant aux risques qui s'accumulent sur un marché où la surveillance est limitée et où la visibilité est moindre que pour les prêts conventionnels.

"L'interconnexion du crédit privé et des autres prêteurs traditionnels peut également transférer ou amplifier les risques de manière inédite", a déclaré Moody's.

L'avertissement de Jamie Dimon, directeur général de JPMorgan, concernant les problèmes sur les marchés de la dette en octobre, a ajouté une nouvelle couche d'inquiétude pour les investisseurs.

"Lorsque vous voyez un cafard, il y en a probablement d'autres, et tout le monde devrait être prévenu de celui-ci", avait alors déclaré Jamie Dimon, l'une des voix les plus influentes de Wall Street. Le premier prêteur américain a annoncé une charge de 170 millions de dollars au troisième trimestre liée à Tricolor.

Bien que plusieurs grands gestionnaires d'actifs présents sur le marché du crédit privé aient depuis affirmé que les problèmes liés à First Brands et à Tricolor étaient spécifiques et n'indiquaient pas de tensions systémiques, les investisseurs sont restés sur leurs gardes.

Les valeurs bancaires de Londres à Tokyo ont été touchées en octobre après que deux prêteurs régionaux américains ont révélé une série de créances douteuses et de fraudes présumées de la part des emprunteurs.

FUSION DES FONDS DE BLUE OWL

Au début du mois, Blue Owl a dévoilé un projet de fusion de ses deux fonds de dette, Blue Owl Capital Corp OBDC.N , société cotée en bourse, et Blue Owl Capital Corp II, société de développement commercial non cotée (BDC) Blue Owl Capital Corp II.

Toutefois, les investisseurs dans le fonds non négocié ne pourront pas racheter leur capital avant la clôture de la fusion, qui devrait avoir lieu au premier trimestre 2026.

Le Financial Times a rapporté dimanche que les investisseurs dans le fonds privé pourraient potentiellement subir des pertes sur certains de leurs investissements aux prix actuels. Les actions d'OBDC sont en baisse de 21,6 % depuis le début de l'année.

La raison en est que les investisseurs sont invités à échanger leurs actions contre la valeur du fonds plus important, qui se négocie actuellement avec une décote d'environ 20 % par rapport à la valeur déclarée de ses actifs, indique le rapport, citant un cadre supérieur.

Blue Owl a déclaré dans un communiqué séparé lundi que les détenteurs du plus petit fonds commenceraient à recevoir le taux de dividende plus élevé payé par le plus grand fonds.

Un porte-parole de Blue Owl s'est refusé à tout commentaire au-delà des déclarations de lundi.

Les actions de Blue Owl, qui ont chuté de près de 41 % depuis le début de l'année, étaient en baisse d'environ 1 % avant la cloche. L'action a clôturé en baisse d'environ 6 % lundi, son plus bas niveau depuis décembre 2023.

"Le sentiment du marché public à l'égard des BDC semble être déconnecté des réalités sur le terrain", a déclaré Craig Packer, directeur général de Blue Owl BDC, lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats plus tôt ce mois-ci.

"Nous encourageons les investisseurs à regarder au-delà des gros titres."