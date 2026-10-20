Le géant des paris Flutter va supprimer jusqu'à 1 400 emplois au Royaume-Uni et en Irlande face à la hausse des impôts

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(Ajout d'un commentaire de la direction au paragraphe 5 et de précisions sur le secteur tout au long du texte)

* Les licenciements concernent près de 16 % des effectifs de Flutter au Royaume-Uni et en Irlande

* Ces suppressions d'emplois concerneront le personnel de Leeds et de Dublin, ainsi que les centres d'activité britanniques et irlandais situés à Porto et à Cluj-Napoca

* Flutter prévoit que cette restructuration coûtera entre 80 et 90 millions de dollars au quatrième trimestre 2026

Le géant des paris Flutter Entertainment FLUT.N prévoit de supprimer jusqu’à 1 400 emplois au sein de ses activités au Royaume-Uni et en Irlande, a-t-il annoncé mardi, imputant cette décision à une forte augmentation des taxes britanniques sur les jeux d’argent qui, selon lui, a fondamentalement modifié la rentabilité du secteur réglementé des paris.

Flutter est le dernier en date et le plus important opérateur à procéder à des suppressions d’emplois alors que le secteur est confronté à la plus importante réforme fiscale de son histoire récente, d’autres entreprises mettant en garde contre des pertes de bénéfices s’élevant à plusieurs centaines de millions de dollars.

La suppression de 1 400 postes représenterait près de 16 % des effectifs de Flutter au Royaume-Uni et en Irlande.

Entain ENT.L , propriétaire de Ladbrokes, a présenté le mois dernier ses plans visant à supprimer environ 20 % des postes du service client, deux mois après avoir annoncé la suppression de 500 postes pour compenser l’impact de la hausse des taxes. L’entreprise a également adressé une lettre au Premier ministre britannique Andy Burnham pour lui faire part de ses inquiétudes concernant toute nouvelle augmentation fiscale pesant sur le secteur.

“Comme nous l’avions signalé il y a un an, nous ne pouvons pas absorber entièrement une hausse de cette ampleur sans réduire notre base de coûts fixes et nous devons donc restructurer notre activité afin de nous positionner au mieux pour l’avenir”, a déclaré Kevin Harrington, directeur général de Flutter pour le Royaume-Uni et l’Irlande, dans un communiqué.

Flutter, qui détient Paddy Power, Sky Bet et Betfair, a indiqué que cette restructuration concernerait le personnel de Leeds et de Dublin, ainsi que les employés britanniques et irlandais de ses centres d’opérations situés à Porto, au Portugal, et à Cluj-Napoca, en Roumanie.

La société estime que cette restructuration coûtera entre 80 et 90 millions de dollars, les charges correspondantes étant comptabilisées au quatrième trimestre de cette année.

Flutter emploie 28 500 personnes dans le monde, dont 9 000 au Royaume-Uni et en Irlande.