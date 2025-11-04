Le gazoduc Constitution pourrait faire économiser 11,6 milliards de dollars au nord-est des États-Unis, selon S&P Global

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le projet de gazoduc de 135 miles (217 km) Constitution pourrait apporter une baisse des prix et d'autres avantages économiques au nord-est des États-Unis, en générant jusqu'à 11,6 milliards de dollars d'économies d'énergie et en soutenant près de 2 000 emplois par an pendant 15 ans, a déclaré S&P Global dans une analyse publiée mardi.

L'analyse indique que l'oléoduc, qui appartient à Williams Companies, pourrait également ajouter jusqu'à 4,4 milliards de dollars au produit brut de l'État dans le Connecticut, le Massachusetts, l'État de New York et le Rhode Island, et générer 432 millions de dollars en recettes fiscales fédérales et étatiques.

La proposition vise à atténuer les contraintes persistantes liées aux gazoducs dans une région où les prix du gaz en hiver peuvent atteindre près de trois fois la moyenne nationale malgré la proximité des réserves de gaz à bas prix des Appalaches.

S&P Global a déclaré que le gazoduc pourrait réduire les prix locaux du gaz jusqu'à 6 % pendant les mois de forte demande, même pendant les années où les conditions météorologiques sont moyennes.

L'amélioration de la livraison du gaz et la stabilité des prix pourraient réduire les émissions de gaz à effet de serre en encourageant le passage du mazout au gaz naturel, dont l'intensité des émissions est inférieure de 28 %, ajoute le rapport.