Le G7 convient d'une coordination pour se préparer à restaurer la liberté de navigation au Moyen-Orient

Les dirigeants du G7 sont convenus mercredi de mettre en place une coordination dans le but de se préparer pour restaurer la liberté de navigation au Moyen-Orient, est-il indiqué dans un communiqué diffusé par l'Elysée à l'issue d'une réunion sur les conséquences économiques de la guerre au Moyen-Orient.

Un travail est lancé pour explorer la possibilité d'escortes de navires quand les conditions de sécurité seront réunies, est-il ajouté dans le communiqué. Les dirigeants du G7 sont également convenus d'établir une coordination avec les économies du Golfe au sujet des conséquences économiques de la guerre.

L'Elysée avait fait savoir mardi que le président Emmanuel Macron tiendrait une réunion par visioconférence avec ses pairs du G7, dont la France occupe la présidence tournante, à propos des conséquences économiques de la guerre au Moyen-Orient.

(Michel Rose, régidé par Jean Terzian)